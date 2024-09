Midas Hutch over zijn flamboyante kledingstijl, de jaren tachtig en modeblunders

Producer Midas Mutch staat naast zijn electronische funky muziek ook bekend om zijn onberispelijke gevoel voor stijl. Om die reden besloten we hem aan de tand te voelen over zijn flamboyante kleding, de jaren tachtig waar hij veel inspiratie vandaan haalt en zijn modeblunders.

Noisey: Er is een duidelijk muzikaal verschil tussen je twee aliassen FS Green en Midas Hutch. Zit er ook een verschil qua stijl?

Midas Hutch: Als FS Green droeg ik dingen die ik ook overdag zou dragen, maar mijn kleding als Midas Hutch is flamboyanter. Je zult me niet snel op een willekeurige dinsdagmiddag tegenkomen met een hoogwaterbroek en een Hawaii-shirt in mijn broek.

Nee? Klinkt wel tof eigenlijk.

Ja, hé haha.

Maar waarom is je kleding als Midas flamboyanter?

De muziek die ik als Midas maak is gebaseerd op de jaren tachtig, maar dat is niet het enige wat ik vet vind aan die periode. Ik vind de extravagante kleding, stijl, stoffen en kleurencombinaties uit die tijd heel erg tof. Ik draag dus veel Hawaii-bloezen met drukke prints en van die grote zonnebrillen. Van die monturen die Run DMC zou dragen. Ik droeg vroeger echt nooit zonnebrillen in de club, maar bij Midas Hutch vind ik het wel passen.

Waar zoek je al deze jaren tachtig kleren?

Veel vintage shops. Overal en nergens eigenlijk. Het is een zoektocht die nooit ophoudt, al ben ik nooit bewust echt aan het “winkelen”.

Van Scotch & Soda mocht je kleren kiezen uit hun nieuwe denimcollectie. Hoe past dat bij je stijl?

Het bomberjack is heel sick. Het is een soort jaren tachtig high school jas. De kleur en de stof is super opvallend. Ik kan niet wachten om het bij mijn volgende show te dragen.

Je hebt ook jeans uitgekozen. Draag je vaak denim?

Met één goede denimbroek kan ik makkelijk een hele festival zomer doorkomen. Je kan een denim makkelijk elke dag draaien, je hoeft ‘m niet vaak te wassen – behalve als je ‘m echt vies maakt. In de zomer draag ik eigenlijk alleen lichte denim. De kleur en de fit van deze Scotch broek is perfect, ik hou van wat losser van boven en wat strakker bij de pijpen beneden.

Hoe belangrijk vind je kleding als artiest?

Heel erg. Het is niet zo dat ik vind dat je heel erg veel geld moet uitgeven aan kleding, maar je kunt door kleding wel aflezen met wat voor persoon je te maken hebt. Een farao zag er vroeger ook echt lijp uit. Als je hem zag wist je dat je met een serieus persoon te maken had.

Farao’s zagen er inderdaad vrij imposant uit haha.

In de jaren tachtig zag je in disco, maar ook in hiphop er te gek uit. Ik bedoel, Grandmaster Flash & The Furious Five zagen eruit als Rick James. Het waren in principe rappers, maar ze droegen bont, rode cowboy boots en blote basten en leer. Ze leken op rocksterren en zo voelden ze zich ook. Dat kun je allemaal communiceren met je stijl.

Zijn er specifieke dingen waar je op let? Do’s en don’ts?

Nou, we leven wel in een tijdperk waarin de hele tijd foto’s en filmpjes worden gemaakt en gedeeld. Als je artiest of dj bent, overkomt je dat al helemaal vaak dus ik probeer er naast goed uit te zien ook niet te veel hetzelfde te dragen. Dus als ik deze week een shirt draag met een herkenbaar printje bij een boeking, dan zorg ik ervoor dat ik dat shirt niet een week later weer draag.

Heb je ook weleens grote modeblunders gehad?

Ik kan me er nu twee voor de geest halen. Ik had een heel sick zijden shirt gekregen, dus ik heb het naar een optreden gedragen. Wat ik niet wist is dat zijde blijkbaar bizar warm is en al helemaal als er allemaal lampen op je gericht staan. Ik had het zo heet dat ik al vrij snel vanuit overal begon te zweten en op een gegeven moment ook mijn bril eraf gleed. Het zag er smooth uit, maar voelde aan als een hel.

Foto’s door Fiona Makkink & gifs door: STUDIO ULTRADELUXE