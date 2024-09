Midas Hutch is het nieuwe project van FS Green, luister hier naar zijn funky debuutsingle ‘The High’

Midas Hutch is zonder twijfel een kind van de jaren tachtig, en zijn funky electro debuutsingle The High maakt dat nog maar eens duidelijk. Als je een beetje oplet, en goed naar de foto kijkt, zie je trouwens dat het hier gaat om FS Green. Midas Hutch is zijn nieuwe project.

The High is een samenwerking met de Londense R&B-zanger Bluey Robinson en bezit luchtige baslijntjes, boterzachte toetsen en zwoele gitaarlicks.

“Bluey is een van mijn favoriete R&B-zangers uit Engeland van de afgelopen jaren”, vertelt Midas Hutch. “Ik wilde iets maken waar je in de auto naar kunt luisteren, met je lief naast je en het dak open, maar wat ook niet in de club zou misstaan.”