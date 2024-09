Middelbare scholieren vechten in Spanje in een geheime Fight Club

Deze beroemde quote van de cultfilm Fight Club is de belangrijkste regel van een collectieve vechtclub, maar het is lastig om dat door te voeren in de echte wereld. Vooral nu het barst van de smartphones en alles op social media wordt gegooid.

Maar dat houdt Spaanse middelbare scholieren niet tegen. Volgens dagblad La Voz de Galicia spreekt een groep jongens in de stad Lugo een paar keer per maand via WhatsApp af om elkaar de hersens in te slaan. Het gaat om veertien- en vijftienjarigen van verschillende middelbare scholen uit de stad. Op bijeenkomsten komt doorgaans een mannetje of vijftig af.

Dit gevecht zou afgelopen maand plaats hebben gevonden:

Volgens El Mundo zeggen de deelnemers van deze Fight Club dat zij net als in de film duidelijke regels opgesteld hebben. Sleutels en andere voorwerpen mag je niet bij je dragen, je mag elkaar niet in het kruis raken, bijten en krabben is verboden en wanneer iemand “stop” zegt, is het gevecht voorbij. Er zijn zelfs scheidsrechters om de gevechten in goede banen te leiden.

Lugo is niet de eerste plek waar een Fight Club in het echt ontstaat. Eerder verschenen er bijvoorbeeld berichten over Fight Clubs in New York, Bangkok en Moskou. Het verschil is dat het dit keer gaat om pubers. Vroeger ging het op schoolpleintjes om wie stiekem op wie verliefd was. Tegenwoordig spreken jongeren in het geheim met elkaar af voor georganiseerde matpartijtjes.

Omdat er beelden van Fight Club Lugo naar buiten zijn gekomen via Spaanse media, weet de politie nu ook van de gevechten. Bij de gevechten zijn altijd een paar dezelfde jongens betrokken. De politie onderzoekt de zaak aan de hand van het videomateriaal, maar heeft tot nu toe geen succes gehad.

Leden van de Fight Club. (Foto: La Voz de Galicia)

