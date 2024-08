Middeleeuwse kostuums, pullen bier en genadeloos feest in Brielle

Het stadje Brielle, dichtbij Rotterdam, viert elk jaar op 1 april keihard feest, om te vieren dat de stad op die dag in 1572 door de Watergeuzen bevrijd werd van de Spaanse bezetters. De hele stad loopt in zestiende eeuwse kledij, uit Middeleeuws ogende pullen worden zeeën bier gedronken, en er wordt een openluchtspel opgevoerd waarbij de slag wordt nagespeeld. Overigens had deze slag niet heel veel om het lijf aangezien de Spanjaarden al lang vertrokken waren toen de Watergeuzen aankwamen, maar het feest is er – nu nog steeds – niet minder om. Na het toneelstuk barst het feest los met als sluitstuk het Geuzenbal, waar Spanjaarden, Geuzen en inwoners van Den Briel met elkaar dansen alsof er niets gebeurd is.

De nacht van vóór 1 april is de kalknacht, waarbij ramen van huizen en winkels in de stad worden onder gekalkt. Soms gaat dat gepaard met ongeregeldheden, maar dit jaar was het volgens de politie relatief rustig.

René van Zundert fotografeerde het losgebarsten feest op de straten van Brielle.