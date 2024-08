Mightyfools & Bizzey zijn je wingmen in hun nieuwe video voor ‘Dansen’

Af en toe, wanneer je in de supermarkt loopt, op het station slentert of in de club staat, dan zie je die speciale persoon. Die onvervalste paradijsvogel. “Ik ga hem (of haar) aanspreken, ik ga haar (of hem) niet aanspreken” schiet om en om door je hoofd, terwijl je de blaadjes van een denkbeeldig madeliefje trekt. Uiteindelijk druip je af met je gebrek aan ballen. Maar niet langer. De video voor Dansen van Mightyfools & Bizzey is namelijk op maat gemaakt voor die situatie. Je hoeft geen twijfels meer te hebben zodra deze track door je oren klinkt. Laat het zelfvertrouwen de overhand nemen en vraag diegene voor een dans. En onthoud zoals je moeder altijd zei: nee heb je, ja kun je krijgen.

Bekijk de video voor Dansen hierboven.