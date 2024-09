Migranten vertellen wat voor eten ze allemaal meesmokkelen uit hun moederland

Het assortiment van Nederlandse supermarkten wordt steeds diverser. Voor je hummus of falafel hoef je niet meer naar de lokale Turkse of Arabische supermarkt, maar kun je gewoon naar de Appie. Buitenlands eten krijgt genoeg ruimte om te integreren. Ook al gaat het niet altijd helemaal goed, (ja, Hema, we kijken naar die roti die jullie onlangs zonder roti serveerden) maar ook nationale varianten op buitenlandse gerechten. Zo zal ik als Egyptenaar bijvoorbeeld nooit begrijpen waarom Nederlanders hummus als dipsaus gebruiken voor worteltjes of radijsjes. In mijn cultuur is het een op zichzelf staand, te respecteren gerecht dat je met pitabrood, tahin of bruine bonen eet.

Maar goed, de discussie rond culturele toe-eigening terzijde, het is en blijft een verrijking dat we steeds meer keuze hebben. Toch blijven immigranten altijd bepaalde buitenlandse producten missen waarvan er geen Nederlandse equivalent bestaat. Voor hen zit er niets anders op dan het eigenhandig in rijkelijke hoeveelheden vanuit het buitenland mee te nemen.

