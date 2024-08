Mijn escortklant boekte me om mijn naakte lichaam te kunnen bewonderen

Olga* is 26 jaar, studeert, en is escort. Niet alleen kan ze hiermee een beetje bijverdienen, er komen ook een hoop bijzondere verhalen opdoemen die ze voor ons opschrijft. Lees hier Olga’s andere VICE-columns.

Vaak wordt escortwerk gezien als neuken voor geld. Maar toen ik begon, wilde ik intimiteit op meerdere niveaus ervaren, en iets voor anderen kunnen betekenen. Iedereen heeft namelijk behoefte aan aanraking of een goed gesprek, maar niet iedereen komt daaraan toe. Een afspraak met een escort biedt soelaas aan mensen die op zoek zijn naar aandacht en intimiteit, maar die te druk, of te verlegen zijn om dat in het dagelijks leven te vinden. Zij weten ook: bij zo’n afspraak kun je onmiddellijk aangeven wat je wensen en behoeften zijn – dat scheelt een hoop gehannes en tijd. Het is namelijk knap lastig om je date op Tinder te verleiden met directe verzoeken als: “Ik wil een goed gesprek, een massage, maar geen seks.”

Videos by VICE

Voordat je begint als escort, moet je goed weten waar je grenzen liggen. Het kan zijn dat je zulke grenzen al vanaf het begin bij jezelf stelt, maar het kan ook dat je er pas na een tijd achter komt wat je grenzen nou precies zijn. Door de verschillende mensen waarmee je te maken krijgt, merk je vanzelf wat goed voelt, en wat je ervaart als zinvol. Voor mij geldt dat wanneer ik niet alleen mijn lichaam inzet om iemand te behagen, maar ook mijn aandacht.

Veel verzoeken die ik ontvang gaan over kortstondig contact. Meestal zijn het mannen die op zakenreis zijn en op zoek gaan naar een meisje voor fysiek plezier. Wie dat meisje is, maakt ‘m niet uit. Op dit soort verzoeken ga ik meestal niet in. Ik ga wel mee met mensen die op zoek zijn naar oprecht contact. Even, of voor een paar maanden, mocht er sprake zijn van wederzijdse interesse.

Dat zorgt ervoor dat ik tijdens mijn werk niet het gevoel heb dat ik aan het werk ben. Kijk, natuurlijk is het een werkafspraak, waarin duidelijk is afgesproken wat wel en niet kan. Maar het menselijke contact dat daaruit voortvloeit is ontspannen. Als het fysiek wordt, moeten we dat allebei fijn vinden. Voor mij gaat het veel verder dan ‘gewoon werk’. Ik geniet van het avontuur: ik heb contact met mensen die ik anders niet zou ontmoeten, omdat we onszelf niet in dezelfde sociale kringen bevinden, of dezelfde interesses delen, of in dezelfde leeftijdscategorie vallen. Dat vind ik waardevoller dan die paar honderd euro.

Zo kwam ik in contact met Hans, een zakenman uit Zweden. Hij was een week in Amsterdam en wilde graag een weekend naar Den Haag, om met een “local” bezienswaardigheden te bezoeken. Hij wilde met mij naar een mooi hotel met spa, zodat we daar zouden kunnen uitrusten na een dag wandelen door de stad.

Na zo’n aantrekkelijk verzoek vraag ik altijd: ‘Ben je ook op zoek naar seks?’ Het blijft vraag en aanbod, voor wat hoort wat, dus ik weet ook: als hij nu aangeeft dat hij seks wil, dan moet ik dat geven. Maar dan kun je alsnog bepalen om de afspraak af te blazen.

Hans antwoordt dat hij seks fijn zou vinden, maar dat we eerst maar ‘ns moeten zien of het klikt. Hij laat me weten dat hij het leuk vindt om met een knappe jonge vrouw op stap te zijn. Maar hij begrijpt ook, zegt hij, dat ik hem misschien niet meteen wil bespringen – hij is immers eind vijftig. Hij wil me wel graag naakt zien, typt hij, om me te bewonderen. Dat voorstel gaat me niet te ver. Uiteraard valt het te bezien of dat gaat gebeuren, maar ik vind het fijn dat hij realistisch is over de verwachtingen.



Een week later zitten we in een café in Den Haag. Hij wil allerlei historische plekken en musea bezoeken. Ik vind dat prima. Terwijl we op pad zijn bewondert hij de plekken die ik ook nog wel ken van mijn schoolreisjes vroeger. Hij vraagt me voortdurend om mijn mening over de plekken, en over wat het volgende is dat we gaan bezoeken. Dat waardeer ik. Als we in het Nederlands worden aangesproken neem ik het voortouw, en ik vertaal wat dingen die hij niet kan lezen. Omdat er veel te zien is het makkelijk om het gesprek gaande te houden. Maar ik vraag hem ook naar zijn leven in Zweden, zijn baan, en waarom hij zo geïnteresseerd is in geschiedenis en architectuur. Het loopt pas echt vlot als we samen dineren. We eten iets lichts, zodat we niet dweperig de sauna en jacuzzi induiken na het eten.

Tijdens het eten merk ik steeds meer dat Hans me aantrekkelijk vindt. Maar hij blijft zich gedragen als een heer. Hij houdt de afgesproken afstand. Ik ben al lang niet meer naar de sauna geweest, en wanneer we naar binnen gaan, zie ik dat we alleen zijn. In de sauna ga ik ontspannen op de handdoek liggen en zeg ik tegen Hans dat ik het goed vind als hij naar me wil kijken. Ik schaam me niet, zeg ik tegen hem, en dat moet hij ook niet doen. Hij geeft me een complimentje over mijn huid en zegt dat ik een “delight” ben om naar te kijken.

Terwijl ik mijn ogen sluit en geniet van de warmte denk ik na over de dag. Ik ben blij dat ik meegenomen ben door Hans, zoiets zou ik normaal namelijk nooit doen. Wanneer we samen dampend van de hitte uit de sauna lopen biedt hij me aan om bij hem te blijven slapen. Daar bedank ik voor, ik heb zin in mijn eigen bed. Wanneer we afscheid nemen drukt hij me onverwacht nog een geldbiljet in mijn hand. Hij zegt erbij dat ik wat vaker naar de spa moet gaan. Ik ben rozig, en bedank hem voor de heerlijke dag, een kleine vakantie die ik anders niet had gehad.

*Olga is niet haar echte naam.