Mijn jeugdheld Craig David was een middagje mijn personal trainer

Elke week uitgaan is een uitputtingsslag: te veel feestjes, weinig slaap, en nog minder gezond eten. Met een dergelijk ritme is het belangrijk om goed voor je lichaam te zorgen. Iemand die dat als geen ander snapt, is mijn jeugdheld Craig David. De zanger was in Amsterdam voor een optreden en ik vroeg hem om als personal trainer met mij de sportschool in te duiken, zodat ik fit zou zijn voor alle feestjes die nog komen. Ik wilde hem daarnaast dolgraag spreken over zijn glorieuze comeback. Zestien jaar na zijn legendarische debuut Born To Do It, maakt hij weer hitlijsten kapot met zijn nieuwe plaat Following My Intuition.

Noisey: Craig, doe ik het een beetje goed op de fiets?

Craig David: Zeker, het is altijd goed om te beginnen met cardio. Je moet alleen je stoel even bijstellen. Ik zie dat je je benen teveel strekt.

Videos by VICE

Het is echt een fantastisch jaar voor je. Je bent weer helemaal terug, mensen noemen het de comeback van de eeuw.

Ah man, ik voel me heel erg gezegend.

Zat je al die tijd op een comeback te azen? Je had misschien geen nieuwe hits, maar het ging goed met je. TS5 is populair, je woonde in een gigantisch penthouse in Miami.

Ik snap dat mensen het woord ‘comeback’ gebruiken, maar ik zie het anders. Zoals je zegt: ik was druk bezig met van alles. Ik nam regelmatig nieuwe muziek op, alleen was ik niet in mijn element in Miami. Als ik het had over garage of drum-‘n-bass, snapte niemand waar ik het over had. Trap en EDM zijn wel heel groot daar. Bryson Tiller en Partynexdoor zijn goed met die trapsound, maar dat is niet mijn ding. Ik voelde me gewoon beperkt. Ik wilde weer naar mijn vertrouwde omgeving, met de genres die mij goed liggen. Daarom ben ik anderhalf geleden terugverhuisd naar Londen.

Heb je er spijt van dat je naar Miami ging?

Nee, dat was ook nodig om mij op dit pad te brengen. Als ik daar niet naartoe was gegaan, had ik TS5 ook nooit gehad.

Is het al tijd voor een andere oefening?

Ja, laten we wat borstoefeningen doen. Pak niet te zware gewichten, ik wil niet dat je geblesseerd raakt.

Kort nadat je terug in Engeland was, zat je bij Mistajam op BBC 1Xtra. Je zong daar Fill Me In over een instrumental van Justin Bieber. Dat ging viral, en was volgens mij echt een bepalend moment in je comeback. Had je dat zo gepland?

Het lot bracht me daar. De sterren stonden goed. Ik ging daar eigenlijk alleen langs om het origineel van Fill Me In te doen, maar ik werd opgehypet door Big Narstie en de jongens van KuruptFM. Toen draaide Mistajam de beat van Where Are U Now. Ik besloot de rap van 16 te doen en het paste perfect. Ik voelde me weer die zestienjarige jongen die muziek puur voor de lol maakte met zijn vrienden.

Daarna kwam When The Bassline Drops, die het ook heel goed deed. Wanneer had je door dat de timing goed was om aan een nieuw album te werken?

Ik was helemaal niet bezig met een album. Ik hield gewoon veel opneemsessies en het enige waar ik aan dacht was: laten we vandaag een liedje maken. Dat was oprecht mijn enige zorg. Wist je bijvoorbeeld dat ik zeventig procent van dit album heb gemaakt als ongetekende artiest? Daarom werkte het zo fijn: er was geen druk. Achteraf besefte ik me pas dat we echt veel goede nummers hadden. Born To Do It was ook niet als album gepland hoor. Het was een verzameling nummers die ik had gemaakt en die ik heel tof vond. Het boeide me niet wat andere mensen vonden, ik wilde de hele tijd alleen maar keihard Rewind door de speakers blazen. Tot grote ergernis van mijn toenmalige buren, haha.

Komt het succes omdat grime en garage weer in de lift zitten?

Natuurlijk gaat het nu goed met grime, ik bedoel: Stormzy heeft zelfs een hit met een freestyle. En je hebt gelijk, garage is ook weer populairder, maar het is te kort door de bocht om te zeggen dat de scene weer ging herleven en dat ik toevallig klaar was om te gaan. Alles wat tot nu toe is gebeurd in mijn leven heeft me hierheen gebracht.

Ben je verbaasd dat je album zo goed wordt ontvangen?

Ik ben eerder dankbaar. Ik vind het prachtig om te zien hoe tieners met mijn nieuwe plaat kunnen connecten. Ik kijk weleens op Twitter of Instagram en dan zie ik wat voor mooie woorden er over de muziek worden geschreven. Het is ook de eerste keer dat ik dat soort feedback kan zien, want in de tijd van Born To Do It was er nog geen social media. Dit soort berichten van fans kon ik helemaal niet lezen.

Hoe vind je het om direct feedback te krijgen?

Het is het beste ooit. Ook het feit dat ik fans kan verrassen door te reageren op comments of video’s en dat ze dan helemaal gek worden.

Wat is de volgende oefening?

Ik moet zo optreden in Paradiso, misschien kun je daar rustig heen joggen als cooling down?

Beluister het album hieronder.