Mijn oma is de geweldigste persoon op aarde

Fotograaf Vinny Vlemmix heeft een oma, Nel. Ze is in de zeventig en woont in Dongen, bij Vinny’s oom en tante en hun drie kinderen in huis. Vinny en z’n oma zien elkaar ongeveer eens per maand, soms vaker. De ene keer bij Nel thuis, de andere keer bij hem. Dan eten ze samen – meestal kookt Nel typische Hollandse omagerechten als aardappelen met boontjes. Ze praten veel, maken wandelingetjes. En Vinny fotografeert haar. Ook naakt, waardoor op een van de foto’s het litteken te zien is waar ooit een borst zat.

“Ik vind het een sterk beeld,” zegt Vinny. “Je ziet iemand die zich kwetsbaar opstelt en tegelijkertijd juist zelfvertrouwen uitstraalt.”



De foto was het startpunt van zijn fotografische ode aan z’n oma, “in al haar facetten: lief als een bloemetje, maar ook stoer en zorgzaam. Iemand die haar ziekte overwint en daar sterker uitkomt, iemand die het moet doen zonder haar man die niet lang geleden overleed.”



Het project loopt nog en hopelijk duurt het tot in de eeuwigheid voordat de serie af is. “Voor mij is de serie pas klaar als ik geen foto’s meer van haar kan maken,” zegt Vinny.