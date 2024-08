Hoe ik erachter kwam dat mijn Antwerps vriendje stiekem een escort was

Valerie* (26) zat in haar tweede jaar communicatiemanagement in Antwerpen toen ze via Tinder een man leerde kennen die haar negen maanden aan het lijntje hield en later een escort bleek te zijn. In dit artikel vertelt zij haar verhaal en wat voor impact dat op haar leven heeft gehad.

“Ik leerde Nick kennen via de dating app Tinder. Na een maand heen en weer sturen besloten we heel spontaan bij mij thuis af te spreken in de Kempen. Ik woonde op een half uur rijden van hem, en had voor de gelegenheid een routebeschrijving getekend op een stuk papier. Deels voor de grap, deels omdat ik nogal afgelegen woonde, stuurde ik er een foto van via Whatsapp en schreef erbij dat ik ‘hoog in mijn toren’ op hem zou wachten. Een uur later had hij mijn huis nog altijd niet gevonden, maar hij bleef erbij dat ik hem mijn adres niet moest geven. Hij moest en zou zelf uitpluizen waar ik woonde.

Hij had een soort koelheid over zich, alsof het hem geen fuck uitmaakte wat ik van hem vond.

Na twee uur stond hij voor mijn deur. Onze eerste date voelde heel natuurlijk aan. Hij stelde me enorm op mijn gemak en leek oprecht geïnteresseerd in mij. Hij gaf ook echt leuke complimentjes, zoals: “Ik heb nog nooit een vrouw ontmoet die zo gepassioneerd over haar leven kan vertellen” en “Ik vind het echt absurd dat jij niet moet sporten om zo’n prachtig lijf te hebben.” Ik merkte op onze eerste date al dat hij zich anders gedroeg dan de mannen waarmee ik daarvoor had afgesproken. Hij had een soort koelheid over zich, alsof het hem geen fuck uitmaakte wat ik van hem vond. Maar tegelijkertijd stelde hij zich regelmatig ook heel kwetsbaar op.

Op onze tweede date nam hij me mee naar de schaatsbaan op de Groenplaats in Antwerpen. Tijdens het schaatsen nam hij voortdurend mijn hand vast en waren we elkaar constant aan het plagen. Hij duwde zichzelf ook af en toe tegen mijn billen aan, waardoor ik kon merken dat hij opgewonden was. Na het schaatsen nodigde hij me bij hem thuis op het Zuid uit voor thee. Thee drinken is pas uren later gebeurd, want bij binnenkomst trok hij mijn kleren uit en nam hij mij keihard tegen de badkamermuur. Die eerste keer met hem was ontzettend geil. Hij nam de leiding en vertelde me constant hoe gek ik hem maakte. Ik had nog nooit zo’n wilde ongeremde seks gehad.

Tijdens de weken die daarop volgden hadden we overal seks: buiten in de tuin en het tuinhok, in zowat elk hoekje van zijn appartement en op openbare plaatsen zoals cafés, festivals en het openluchtzwembad van Linkeroever. Ik viel als een blok voor hem en hij voor mij. Zijn dominante kant begon ook buiten de slaapkamer boven te komen. Zo droeg hij me regelmatig op om ook overdag een fetisjhalsband te dragen, zo eentje waar je een lijn aan kunt vastmaken. Hij wou die altijd zelf bij mij aandoen, en zette hem megastrak, “zodat je je ervan bewust bent dat ik bij je ben.” Of hij vroeg me om de hogeschool tijdens de lunch te verlaten voor een vluggertje. Na een maand nam Nick me zelfs mee naar Parijs en stelde me voor aan zijn ouders. Zijn ouders reageerden erg positief op mijn komst, maar mijn moeder was enorm argwanend.

Toen ik anderhalve maand na onze eerste date een zwangerschapstest deed, barstte de geluksbubbel waarin ik me bevond.

Anderhalve maand na onze eerste date deed ik een zwangerschapstest, omdat ik maar niet ongesteld werd. Op het moment dat ik keek naar de uitslag, barstte de geluksbubbel waarin ik me bevond. Ik zag namelijk twee streepjes verschijnen, wat betekende dat ik prijs had. Ik belde hem op en hij kwam meteen naar mij thuis. Zonder blikken of blozen vertelde Nick me dat ik een abortus moest doen. Hij wou geen kinderen en zijn ouders zouden hem onterven als ze erachter kwamen.

Nachten na elkaar viel ik huilend in slaap. Rationeel gezien wist ik dat een abortus de beste keuze was, omdat we elkaar eigenlijk nog maar net kenden, maar mijn hart wou dit kindje houden. De abortus was extreem pijnlijk. Pas toen ik flauwviel tijdens de behandeling kreeg de dokter de klus geklaard.

Hoewel ik woedend was op Nick, was ik nog steeds verliefd op hem. Daarom gaf ik hem opnieuw een kans. De maanden daarop legde hij me enorm in de watten: massages, uit eten, zonnen aan de Nederlandse zee, een weekendje motorrijden in Parijs en heel veel diepe gesprekken. Ik had het gevoel dat hij geen kans onbenut liet om bij mij te kunnen zijn.

Nick had me verteld dat hij werkte als werfleider bij een internationaal bedrijf, en vaak naar het buitenland moest om op werven de veiligheid te checken. Daarom gaf hij mij al snel de sleutel van zijn appartement. Dat vond ik leuk, omdat het betekende dat hij mij vertrouwde. Ik voelde me al snel op mijn gemak in zijn appartement en hij deed er alles aan om zo veel mogelijk thuis te zijn.

Na een tijd werd hij steeds baziger in bed en overschreed hij mijn fysieke grenzen soms door mijn “nee” en “stop” bewust te negeren tijdens de seks.

Maar na een tijd werd hij steeds baziger in bed en overschreed hij mijn fysieke grenzen soms door mijn “nee” en “stop” bewust te negeren tijdens de seks. Een sorry kreeg ik van hem nooit, en omdat ik niet tegen ruzie kon, bood ik dan telkens maar zelf mijn excuses aan. De boetedoening die daarbij hoorde mag je vrij letterlijk nemen: ik kreeg regelmatig billenkoek, werd vastgebonden, gewurgd en kreeg allerlei rare opdrachten van hem. Zo moest ik hem een keer thuis opwachten door twee uur lang op handen en knieën op de houten vloer te zitten. Tijdens een avondje op café moest ik verplicht mijn naakte voet door een andere man laten kussen. Veel van die dingen vond ik spannend, maar ik merkte dat ik me niet overal goed bij voelde. Mijn vrienden zeiden me dat er iets niet klopte aan hem, maar ik wuifde alle opmerkingen weg en weet het aan jaloezie. Zo gingen er maanden voorbij.

Omdat Nick enorm goed kon manipuleren, had hij voor alles een uitleg. Zo ook voor de dag dat ik te weten kwam wat hij werkelijk deed toen hij zogezegd ‘voor werk in het buitenland zat’. Ik werd alleen wakker nadat we de nacht samen hadden doorgebracht, en vond een briefje naast het bed, waarop stond: “Dear sexy, make sure you are ready for me in two days.” Ik ging naar de keuken, en zag op de tafel de tablet liggen die hij was vergeten. Iets in me zei dat ik zijn e-mail moest checken. Toch keek ik eerst op Facebook en Whatsapp. Niets te vinden. Ook in zijn e-mails kwam ik eerst niets verdacht tegen, tot ik op het mapje “contract” stootte. Wat ik daar zag, hield ik niet voor mogelijk.

Ik kokhalsde en rende naar de wc. Daar gaf ik over, tot ik weer in staat was verder te lezen.

Elke e-mail bevatte een contract met hoogstpersoonlijke vragen zoals “Waar op je kantoor wil je niet betrapt worden?”, “Zal je als onderdanige alles opvolgen wat ik je zeg te doen?”en “Wat voor persoon ben jij diep van binnen?”. Zijn antwoord stond er ergens bijgeschreven: “As black as my soul.” Ik kokhalsde en rende naar de wc. Daar gaf ik over, tot ik weer in staat was verder te lezen. Overal stonden prijzen en datums bij vermeld. Tientallen mails volgden elkaar op.

Ik hoorde glas breken en hout versplinteren maar het kon me niet schelen.

Ik kon maar één conclusie trekken: mijn vriend was een sm-escort en hij had dat al die tijd verzwegen voor mij. Op het moment dat ik dat besefte, leek het alsof de grond onder mijn voeten wegzakte. Ik pakte zo snel ik kon al mijn spullen in een grote sporttas en greep in een waas van woede een van de ijzeren balken die op de te renoveren logeerkamer lagen. In het wild begon ik met de balk in het rond te slaan. Ik hoorde glas breken en hout versplinteren maar het kon me niet schelen. Ik sloeg de logeerkamer, slaapkamer en een deel van de keuken aan diggelen. Daarna ben ik vertrokken uit zijn appartement en nooit meer teruggekeerd.

Ik heb hem daarna nog één keer gezien. Hij was naar mijn huis gekomen en probeerde zich eruit te lullen. We ging buiten zitten, en daar gaf hij toe dat hij mij niet had durven vertellen dat hij een parttime sm-escort was. Hij was bang om me kwijt te raken, omdat hij me echt graag zag. Ik luisterde naar hem met tranen in mijn ogen. Na zijn bekentenis vertelde ik hem dat ik hem nooit meer wou zien, en liep ik naar binnen om daar hysterisch te beginnen huilen. Het was niet het soort werk waar ik zo’n probleem mee had, maar wel dat hij het had achtergehouden voor mij. Negen maanden lang dacht ik dat ik de liefde van mijn leven had gevonden, maar hij bleek al die tijd een dubbel leven te leiden.

Sinds die dag vertrouw ik geen enkele man meer voor 100 procent, en heb ik geen relatie meer gehad. Ik date nog met mannen, maar ik houd ze altijd op een afstand.”



*Zowel Nick als Valerie zijn gefingeerde namen om de anonimiteit van de geïnterviewden te vrijwaren