Mijn week als een stuntpik

Het is best vreemd om aan tafel te zitten met een man die je sperma gaat kopen.



Laten we hem Raymond noemen. Raymond is mollig, een beetje nerdy en heeft een gulle lach. Raymond is een cuckold – een man die opgewonden wordt van kijken naar krachtige vrouwen die seks hebben met andere mannen. Iemand die geil wordt van niet mogen klaarkomen en gedwongen geheelonthouding van seks, van vernederd worden en behandeld worden als een tweederangs stuk seksueel vuil.

Rechts van mij zit Mistress T.

Mistress T is een professionele dominatrix. Ze is een van de meest bekende vrouwen op het gebied van femdom-fetisj pornografie. Ze heeft meer dan 70.000 volgers op Twitter. Haar fans zijn overal te vinden, van Europa tot de VS en Canada. Elke dag krijgt ze tientallen e-mails van mannen die haar slaaf willen zijn, haar willen ontmoeten, of honderden euro’s neer willen tellen om met haar uit eten te gaan. Ze woont in een bijzonder mooi huis (mét kelder), en ze is een goede vriendin van me. Ik heb haar kort geleden geholpen met het afmaken van haar memoires.

Deze avond ga ik haar op een andere manier helpen.

Raymond is naar Canada komen rijden vanuit Amerika om een paar uur met ons door te brengen. Hij gaat voor het eten en voor drankjes betalen. Later gaat hij met ons mee naar Mistress T’s huis, waar ik seks met haar ga hebben terwijl hij in de hoek zit en toekijkt, en zij hem vertelt dat hij nooit man genoeg zal zijn om te doen wat ik doe. Hiervoor zal ik tussen de 70 en 130 euro betaald krijgen voor de daad zelf, plus nog eens 70 piek voor het ‘biologische materiaal’ dat ik achterlaat. Hij heeft gespecificeerd dat het vers moet zijn. Wat hij ermee wil doen hoef ik niet te weten.

Mistress T zal een hoop meer betaald krijgen. Raymond is al jarenlang een van haar vaste klanten. Vanavond ben ik weinig meer dan een accessoire; Mistress T heeft me al meerdere keren een ’stuntlul’ genoemd. Een seksueel object dat haar kan dienen, voor de seksuele voldoening van een ander – en het spekken van haar bankrekening. Het is niet eens de eerste keer deze week dat ik seks heb gehad voor andere mensen om naar te kijken; drie dagen terug was ik in een flatje in de buitenwijken om porno te schieten met een redelijk bekende pornoster. Daarover later meer. Aangezien porno maken redelijk ver van mijn bed stond was ik naar Mistress T toegegaan voor advies, een gesprek dat uiteindelijk leidde naar dit dure restaurant, aan tafel met een man die mijn zaad wil kopen.

“Deze gast is niet meer dan een object,” legt ze uit. “Hij moet hard worden als ik dat wil, en klaar kunnen komen binnen een redelijke tijd.”

“Jezus. Ik weet niet of ik dat kan.”

Ze haalde haar schouders op. “Ik geef mijn mannen meestal één tweede kans. Als het dan nog niet lukt is het klaar.”

Niet bepaald de peptalk waar ik op hoopte.

Terwijl ik daar tegenover Raymond zit blijf ik me afvragen hoe ik hier in vredesnaam terecht ben gekomen. Ik heb mezelf nooit als bijzonder aantrekkelijk gezien. Ik bezit absoluut geen ruwe, dierlijke aantrekkingskracht. Ik ben gewoon een ietwat ongemakkelijke dude met een groot hoofd. Maar of ik de redenen nou snap of niet, ik sta toch op het punt om een inzicht te krijgen in de wereld van mensen die seks hebben voor geld, en de mensen die ze dat geld betalen. Het is het begin van mijn week als ‘stuntlul’.

Ik hoop vurig dat ik die tweede kans niet nodig zal hebben.

***

De eerste keer dat ik Alyssa ontmoette zat haar been in het gips.

“Ik heb iets te hard m’n best gedaan in de sportschool,” zegt ze schaapachtig.

Ze was prachtig, zoals je van een pornoster verwacht, met een licht Oost-Europees accent. Ze droeg een grote trui en geen make-up, omdat ze die ochtend een scène had geschoten. We ontmoetten elkaar bij een koffiezaakje om elkaar even in de ogen te kijken. Online hadden we een goede klik, maar als je overweegt om seks te hebben op camera met een vreemdeling, is het best begrijpelijk dat je elkaar even in levende lijve wil zien. In tegenstelling tot Mistress T’s dubieuze peptalk was Alyssa opmerkelijk goed in me geruststellen.

“Het is heel belangrijk dat je je op je gemak voelt,” zegt ze. “Ik doe dit al sinds mijn negentiende, dus ik heb er geen moeite mee om wat dan ook te doen voor de camera.”

Ik had Alyssa ontmoet via Facebook, een dag of tien eerder. We hadden een gedeelde vriend, iemand die het jaren geleden al eens over haar werk had gehad. Het gesprek ontstond volledig uit het niets, en ging ongeveer zo:

Ik: Waar heb ik deze eer aan te danken? Kennen wij elkaar? Misschien van een verjaardag van [vriendin die niet genoemd wilde in dit stuk]?

Zij: Ik vond je gewoon cute, lol

Ik: Nee jij dan!

We kletsten wat over van alles en nogwat.

Zijn: Dus, heb je zin om iets te filmen?

Ik: Echt?

Het ging me niet om het geld; mannen in porno verdienen over het algemeen een stuk minder dan hun vrouwelijke tegenspelers, en amateurs als ik werken doorgaans voor nop. Videofragmenten op de onlyfans.com-pagina van een pornoster leveren minder geld op dan commercieel werk, dus bij het maken ervan moeten er zo min mogelijk kosten gemaakt worden. Geen crew, amateurs in plaats van dure acteurs. En op veel manieren maakte dat het idee ook aanlokkelijker: minder geld, minder druk. Bovendien, zo verzekerde Alyssa me, zou het POV geschoten worden, en ik hoefde niet bang te zijn dat ik niet klaar kon komen op commando (iets waar ik best over in zat). Voor dat soort situaties was er altijd nog nepsperma – blijkbaar is dat heel normaal.

Tegen de tijd dat ik bij Alyssa’s huis aankwam kenden we elkaar zo’n twee uur. Alyssa deelt het rijtjeshuis met haar moeder en twee honden. Toen ik arriveerde liep ze naakt rond, met de zorgeloze uitstraling van iemand die veel tijd doorbrengt zonder kleren. Terwijl ik ongemakkelijk op de bank zat en een beetje kletste dartelde ze rond en deed ze haar make-up – een tijdrovend proces als je daarna naakt moet zijn onder felle lichten. We kletsten over haar ervaringen in de porno-industrie – hoe ze begon als tiener, haar werk met mannen als Tommy Gunn en Evan Stone, en een shoot die ze kortgeleden had gedaan voor Blacked.com (“Ik moet nog een beetje wennen aan enorme piemels,” lachte ze. “Ik was bijna dood.”)

“Je woont hier met je moeder?” vroeg ik.

“Ja, maar maak je geen zorgen,” lacht ze, “Ze gaat altijd de deur uit als ik ga filmen.”

Van tevoren had ik tegen de zenuwen een halve Viagra genomen, die, hoewel effectief, me een knallende koppijn had bezorgd. Ik nam een paar aspirientjes en probeerde m’n bonkende hart te negeren. Uiteindelijk kwam Alyssa op mijn schoot zitten, en in een paar minuten probeerden we in fysieke zin comfortabel met elkaar te worden, met een beetje vrijen en zoenen. Daarna trokken we ons terug naar de slaapkamer om te filmen (al werd ik daarvoor nog net onder mijn bil gebeten door een van haar honden). Het filmen was minder eng dan ik had gevreesd. Ten eerste was seks hebben met een pornoster precies zo leuk als je zou denken. Ten tweede was Alyssa een goedhartig en bedachtzaam iemand, die me meer op me gemak stelde dan ik voor mogelijk hield. Buiten de uitdaging van presteren met een camera in je hand, was het verrassend makkelijk werk. We filmden telkens korte stukjes, stopten en begonnen opnieuw, en chillden of kletsten af en toe een paar minuten, als ik moe werd. In totaal nam het zo’n twee uur in beslag. Mijn orgasme bleef uit, zoals ik al voorspeld had, maar zoals Alyssa zei – dat is waar het nepspul voor is. Goed genoeg voor een video, al vermoed ik dat het een connoisseur als Raymond niet voor de gek zou houden.

Later op de avond besprak ik mijn ervaring met Mistress T.

“Kinderen tegenwoordig,” zei ze, en ze pinkte een niet bestaande traan weg. “Ze worden zo snel groot.” Ze leunde naar achteren in haar stoel. “Nu je een ervaren sekswerker bent”, zei ze, “lijkt het je wat om meer geld te verdienen?”

Dit is hoe we bij Raymond uitkwamen.

Hij is ons nu verhalen aan het vertellen over zijn seksleven – een verzameling aan anekdotes over dominatrixes in verschillende steden, die hem kleineren voor zijn eigen voldoening. Mijn farmaceutische cocktail voor de avond is hetzelfde als toen met Alyssa, en tegen de tijd dat we bij de bioscoop zijn begint mijn hoofd weer te kloppen. We gaan op het balkon zitten en Mistress T en ik beginnen elkaar te betasten terwijl Raymond naast ons zit. Het begint allemaal behoorlijk raar aan te voelen. Raymond kijkt naar voren, zonder zichtbare reactie – al denk ik niet dat het beter was geweest als hij wel een reactie had getoond.

Twee uur later komen we bij Mistress T thuis en dat ongemakkelijke gevoel is er nog steeds. Raymond tilt zijn shirt op om de laten zien dat hij het woord ‘cuckold’ op zijn buik getattoeerd heeft, en een klein deel van mij bewondert zijn toewijding. In cuck-termen ben ik een ‘bull’, iets wat ik hilarisch vind, gezien mijn gebrek aan spieren, zelfvertrouwen en fysieke kracht. Als ik de bull ben, wat maakt dat hem dan? We kletsen een beetje terwijl Mistress T zich omkleedt in een rood, kanten stuk ondergoed dat hij voor haar gekocht heeft. Zij en ik gaan op bed liggen en ze stuurt hem naar de hoek van de kamer.

Op verzoek van een andere dominatrix, uit San Fransisco, is Raymond vandaag kuis, dus mij mag niet aan zichzelf zitten. Hij zal moeten toekijken uit de duisternis. En hoewel Mistress T en ik in het verleden wel vaker intiem zijn geweest, is dit anders. We doen hetzelfde als vroeger, maar op een hoger volume, omdat we het ditmaal met een publiek doen. Seks als theaterspel. Het duurt ongeveer drie kwartier, waar ik doe wat van mij verwacht wordt als bull, en Mistress T af en toe naar Raymond in zijn hoekje kijkt, en hem vertelt dat hij haar nooit op deze manier zou kunnen neuken. En dan stuurt ze mij naar boven terwijl Raymond en zij de ervaring bespreken, en ze hem een condoom met mijn sperma erin geeft. Om mijn orgasme-issues te omzeilen hebben we deze de vorige avond al voorbereid en in de koelkast bewaard.

Terwijl ik op Mistress T wacht in de slaapkamer op de tweede verdieping denk ik na over mijn week als stuntlul.

Ondanks een paar ongemakkelijke, rare momenten, ben ik verbaasd over hoe normaal het eigenlijk voelde. Hiervoor had ik altijd een specifiek beeld gehad van de mannen die aan sekswerk deden: bulls. Stuntlullen.

Een idee van ongecontroleerde mannelijkheid. Geslachtsorganen waar toevallig een vent aan vastzat. Maar dankzij mijn eigen ervaring denk ik nu dat ik ze misschien zo zag omdat ik, net zoals Raymond, deze mannen vooral zag als hulpstuk: ze neukten iemand die ik wilde neuken, op de manier waarop ik dat ook zou willen doen. Als toeschouwer sta je niet stil bij de zenuwen, de Viagra-hoofdpijn, en of het sperma echt of nep was, of uit de koelkast kwam. En dat hoeft ook niet. Hij is net zo goed een onderdeel van de fantasie als zij. Mistress T en Alyssa zijn in het echte leven heel anders. Misschien geldt dat ook wel voor de bulls en stuntlullen van de wereld. Misschien zijn ze, net zoals ik, ongemakkelijke dudes met grote hoofden die zich afvragen hoe ze in vredesnaam hier zijn beland.

Niet veel later doet Mistress T de slaapkamerdeur open en strooit ze met bankbiljetten.

“Wil je nog weten wat hij met je condoom gedaan heeft?”

Voordat ik antwoord kan geven vertelt ze het me. Laten we zeggen dat ik nu begrijp dat hij graag vers zaad wilde.