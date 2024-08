Milan Boonstra legt al jaren de meest exotische nachtdieren vast

Milan Boonstra hoefde nooit zo nodig fotograaf te worden – zijn vader was het ook al. Maar er is blijkbaar iets toch niet helemaal goed gegaan, want jaren later is hij niet alleen alsnog gewoon fotograaf geworden, maar ook nog eens genomineerd voor de titel Nachtfotograaf des Vaderlands. En dat komt niet uit de lucht vallen, want ook in zijn dagelijks leven is Boonstra veel met nachtfotografie bezig – of in zijn nachtelijk leven, dus eigenlijk. Al jaren jaagt hij met zijn lens op de meest exotische nachtdieren. Van extravagant uitgedoste figuren tot de allerlaatste bezoekers van Thunderdome.



Als onderdeel van deze verkiezing gaan de drie kandidaten – naast Boonstra ook Kaweian Esmaieli en Desiré van den Berg – een nacht lang op pad om foto’s te schieten, waarna een deskundige jury de winnaar kiest. En dat doen ze niet zomaar met hun eigen camera, maar met de nieuwe Samsung Galaxy S9 van KPN. Een toestel met een low light-camera, waarmee je makkelijk foto’s kunt maken in een donkere omgeving. Dat schept dus perspectief.

Videos by VICE

We belden Milan Boonstra alvast op om hem te spreken over zijn leven als nachtfotograaf, en hoe hij deze verkiezing gaat aanpakken.

Milan Boonstra. Foto: Marc Nolte

Hij mag dan net als zijn vader fotograaf zijn geworden, maar daarmee is niet gezegd dat ze op dezelfde manier fotograferen. Totaal niet zelfs. “Mijn vader heeft altijd vooral vanuit zijn atelier gewerkt, en maakt stillevens in kartonnen dozen,” vertelt Boonstra. “Om zeven uur ‘s ochtends zit hij dan al klaar.”

Een verschil van dag en nacht, zou je wel mogen zeggen. Zelf begon Boonstra rond zijn 25e met fotograferen. Hij werkte al een tijd in de horeca en was vaak ‘s nachts aan het werk, en raakte gefascineerd door de openheid van mensen tijdens de nachtelijke uurtjes. Hoe erg mensen zich kunnen laten gaan, en zichzelf zijn. Vervolgens kocht hij een klein cameraatje om zijn observaties mee vast te leggen.

Vanzelf ontstonden er patronen. “Ik merkte dat ik vooral getriggerd werd door de extremen. Van die momenten die je niet zo snel op Instagram terug zou zien. Hoe raarder, hoe interessanter.” Denk aan mensen die subtiel hun testikels uit hun broek laten bungelen, of een spectaculaire performance van een danseres met een lilliputter.

Aan de ene kant beschouwt Boonstra zich als buitenstaander, een voyeur. Maar tegelijkertijd probeert hij ook juist op hetzelfde level te zitten als de mensen die hij fotografeert. “Als je zelf meedoet, zien mensen de camera op een gegeven moment nauwelijks meer,” zegt hij. De grote uitdaging zit ‘m er vervolgens in om niet te veel in het feestgedruis op te gaan. “Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat ik daardoor vrij nietszeggende foto’s bleek te hebben gemaakt.”

Als onderdeel van de verkiezing van de nieuwe Nachtfotograaf des Vaderlands, zal hij een nacht lang foto’s maken met de Samsung Galaxy S9. En hoewel hij normaal gesproken gewoon met een fotocamera werkt, heeft hij daar veel vertrouwen in. “Met de voorganger van de S9 had ik al goede ervaringen,” zegt hij. “Maar bij deze verwacht ik dat de foto’s er nog mooier uit gaan komen. De diafragma kan erg wijd open, dat is heel handig als je weinig licht hebt.”

Boonstra ziet de beelden al voor zich. “Een vriendin van me is styliste (Isabell Schulz, red.), en doet vaak de styling bij feesten. Denk bijvoorbeeld aan danseressen die op het podium staan. Ik denk dat ik voor deze gelegenheid ook naar zo’n feest ga: er is veel donker, maar ook heldere spotlights. Past perfect.”