Is de Mile High Club nog een ding? Wel als je handwerk meetelt

In mijn jeugd had het idee van de “Mile High Club” een zekere culturele betekenis. Ik had natuurlijk geen idee wat het betekende, maar het kwam veel voor in liedjes zoals bijvoorbeeld “Rockstar” van Nickelback of in de film The Wedding Singer met Adam Sandler. Ik ging ervan uit dat het allemaal veel duidelijker en belangrijker zou worden als ik volwassen zou worden, maar toen ik ouder werd, leek het erop dat de Mile High Club in dezelfde categorie was geplaatst als drijfzand of de Bermudadriehoek: allemaal dingen die de jonge geest domineren en vervolgens volstrekt irrelevant worden op volwassen leeftijd.

Heeft er tegenwoordig überhaupt wel eens iemand seks in een vliegtuig? Is het wel zo leuk om twee mensen in een hoogstwaarschijnlijk walgelijk openbaar toilet te proppen dat al nauwelijks geschikt is voor één persoon? Nou, volgens verschillende vliegers en stewardessen is de Mile High Club nog altijd hartstikke bruisend en vol leden. Misschien is het tegenwoordig zeldzaam dat mensen daadwerkelijk geslachtsgemeenschap hebben in vliegtuigen, maar ze doen absoluut nog steeds aan het nodige handwerk in de lucht.

Waarom iemand juist geen seks zou willen hebben in een vliegtuig ligt voor de hand. Het is vooral onpraktisch. Naast de smerigheid en de krappe toiletten is er ook nog het feit dat je omringd wordt door mogelijk onbevangen medepassagiers en stewardessen die je in de problemen kunnen brengen. Maar voor sommigen zijn deze factoren eerder verleidelijk dan afschrikwekkend. Het risico, de viezigheid en de algemene sensatie van het vliegen kunnen de ervaring nog erotischer maken. Op internationale vluchten of voor mensen die in de eerste klas zitten, kunnen sommige van deze nadelen ook worden verzacht. Misschien slaapt iedereen na een rondje gratis drinken en zijn de stewardessen achterin druk aan het kletsen. Er is iets meer ruimte in het business class-toilet dan in economy. Je ziet een kans, en die kun je dan net zo goed grijpen ook. Daar draait het tenslotte allemaal om in de geest van de Mile High Club.

Op Reddit staan tientallen verhalen over seksuele ontmoetingen die mensen in vliegtuigen hebben meegemaakt of zelf hebben ervaren. Sommigen beweren dat ze lid zijn geworden van de club in zijn klassieke vorm. Sommigen beweren zelfs dat ze niet eens naar het toilet zijn gegaan en in plaats daarvan gewoon in hun stoel hebben geneukt. Andere verhalen lijken op geile fictie, geschreven door mannen die in detail de wilde orgasmes van hun partner beschrijven of zeggen dat ze felicitaties kregen van het vliegtuigpersoneel. Deze lijken dubieus. Maar de meest geloofwaardige verhalen komen van stewardessen, die talloze gevallen van stiekem handwerk en zelfs af en toe een pijpbeurt melden.

“Ik had een stel dat achter in het vliegtuig ‘sliep’ op een lege vlucht – haar hoofd lag onder een dunne vliegtuigdeken op zijn schoot en ze was hem overduidelijk aan het pijpen terwijl hij zijn ogen dichtkneep en geen geluid maakte,” schreef een stewardess. In een soortgelijke thread zei een andere stewardess dat ze “twee heren elkaar zag aftrekken onder een van de dekentjes die we aan iedereen uitdelen”. Beide verhalen eindigen bijna op dezelfde manier, met passagiers die proberen de dekens aan het eind van de vlucht aan de stewardessen te geven of ze in de bagagebak te stoppen. Eén passagier bevestigde de verhalen van een stewardess door te vertellen dat zijn vriendin hem ook een keer had afgetrokken in het vliegtuig, waarna hij op de deken ejaculeerde.

In de hoop meer te weten te komen, ging ik naar Twitter om te vragen of iemand een Mile High Club-verhaal te delen had. De reacties waren ongeveer hetzelfde: Handwerk is oppermachtig.

“Ik weet niet of het telt, maar toen ik halverwege de twintig was zaten mijn vriendin en ik op een vlucht van Miami naar Bulgarije, en na een paar drankjes werden we een beetje speels onder de deken,” vertelde een jongen. “Het was geen penis in vagina, maar ik gaf haar een vrouwelijke handjob tot ze klaarkwam. We konden geen manier vinden om mij aan de beurt te laten komen zonder dat het onwijs opviel, dus hebben we het hierbij gelaten.”

Het begint vaak met een paar drankjes. “Ik reis veel voor mijn werk en mijn verloofde gaat mee, maar vliegen heeft me altijd veel stress bezorgd,” legde een vrouw uit. “Bij turbulentie word ik gek. Mijn oplossing hiervoor is om gewoon superdronken te worden op lange vluchten, wat me ook heel geil maakt.” Als gevolg daarvan, zegt ze, geeft ze haar verloofde vaak een handjob onder een deken of jas. In zeldzame gevallen heeft ze hem zelfs gepijpt in de badkamer. “Maar eerst wordt alles in de badkamer afgeveegd met desinfecterende doekjes. Ik ben een echte schoonmaakfreak, hoe dronken ik ook ben.” Ondanks de frequentie van deze ontmoetingen is ze nog nooit betrapt. “Ik zou waarschijnlijk sterven van schaamte als ik betrapt zou worden,” zegt ze.

“We zouden waarschijnlijk toch doodgaan. Dus we gingen er gewoon voor, in de stoelen, in het volle zicht van iedereen.”

Maar dronkenschap, risico en algemene geilheid zijn niet de enige redenen waarom mensen in vliegtuigen willen klaarkomen. Voor sommigen is het de angst voor de dood. Een vrouw vertelde me dat ze op een vlucht naar Zuid-Korea zat met een vriendin die de “magische superkracht” had om alleen al door tepelstimulatie tot een orgasme te komen. “Het vliegtuig zag eruit en voelde aan alsof het uit elkaar viel”, zegt ze. “We hadden een echt ‘omg dit is hoe we sterven’-moment. Het was ook half leeg en we merkten dat er helemaal niemand anders in onze rij of de rij erachter zat, wat betekende dat niemand ons kon zien tenzij ze door het gangpad kwamen. Wat een kans, en we zouden waarschijnlijk toch de pijp uitgaan. Dus we gingen er gewoon voor, in de stoelen, in het volle zicht van iedereen die misschien passeerde. Je mag zelf beslissen of dat telt als seks in een vliegtuig, maar als ik het me goed herinner, kwam ze behoorlijk hard klaar.”

Misschien dat tepelwerk volgens de strengste definities niet echt in aanmerking komt voor het lidmaatschap van de Mile High Club. Maar echt, het hebben van een krachtig orgasme met je partner zou meer moeten tellen dan onhandige, onbevredigende penetrerende seks in het toilet om te kunnen zeggen dat je het gedaan hebt. Natuurlijk kunnen beide ernstige gevolgen hebben – ongeacht het soort seks dat je hebt gehad, kun je in de Verenigde Staten boetes en dagvaardingen krijgen voor openbare zedenschennis als je in een openbaar vliegtuig aan het neuken bent. En er zijn zeker ook ethische bezwaren om rekening mee te houden, zoals het risico dat je jezelf aan anderen blootstelt. Trek je zelf dus NIET af in je stoel en laat je vriendin je ook niet aftrekken in je vliegtuigstoel als er iemand in je buurt zit.

Maar zoals de popcultuur-erfenis van de Mile High Club altijd heeft geïmpliceerd, blijft er iets ambitieus, zelfs respectabel, aan pogingen om het te doen op een plek die een groot deel van de mensheid zich nooit zou kunnen voorstellen. Het is een prestatie van de wetenschap dat we überhaupt in staat zijn om de lucht in te gaan. Dan moet handwerk toch zeker meetellen.



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

