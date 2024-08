Miley Cyrus covert ‘Bodak Yellow’ bij Fallon, en het is bloedmooi

Ondanks dat walgelijke tv-fragment van Jimmy Fallon die Trump over z’n bol aait mij doet overgeven, moet ik toch zeggen dat hij de muziek in zijn talkshow altijd wel prima op orde heeft. Het is maar goed dat hij zijn politieke invalshoeken af en toe kan verruilen voor een soft-rock versie van Cotton Eye Joe, en zijn chronische glimlach maakt hem op z’n tijd ook wel sympathiek.

Maar goed: dit stukkie gaat niet over Jimmy Fallon maar over Miley Cyrus, die daar toevallig te gast was om de Musical Genre Challenge te doen. Nadat ze een bluegrass-versie zingt van R. Kelly’s Ignition Remix – welke dwaas heeft verzonnen dat dit een goed idee was momenteel? – covert ze op een popmanier Bodak Yellow, omdat, nou ja, iedereen eigenlijk een stukje van die heerlijk zoete succestaart wil meepikken. Gelukkig bulkt Miley van talent en maakt ze er om eerlijk te zijn iets heel moois van.

Op een ander moment in de show coveren Miley en Adam Sandler No Freedom van Dido, om op hun manier alle slachtoffers die zijn gevallen bij het verschrikkelijke bloedbad in Las Vegas te herdenken. Kijk dat prachtige stukje zang hier beneden, en check boven haar Musical Genre Challenge.