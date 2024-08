Milieuvriendelijk plastic uit inktvistanden, dat kan gewoon

Plasticvervuiling verwoest de oceanen. Het vergiftigt dieren, en een groot deel van de ecosystemen op zee wordt erdoor aangetast. Wetenschappers denken nu, dat de oplossing voor deze vervuiling ook uit de zee komt.

Inktvisjes hebben complexe proteïne in de zuigholtes van hun tentakels. De proteïnen worden gebruikt om zogenoemde “squid ring teeth” (SRT) te ontwikkelen: een puntige cirkel van biopolymeer materiaal in de zuignapjes.

Abdon Pena-Francesch, een wetenschapper verbonden aan de Penn State Universiteit, gelooft dat de SRT als biologisch afbreekbare vervanging voor kunststoffen kan worden ingezet.

Beeld: ACS

Dat betekent gelukkig niet dat we nu massaal op inktvis moeten gaan te jagen. Het team beschreef afgelopen donderdag in een studie in Frontiers in Chemistry hoe bacteriën zoals E. coli genetisch gemanipuleerd kunnen worden zodat ze op industriële schaal de benodigde eiwitten produceren dat SRT zo sterk maakt.

Het materiaal beschikt over unieke moleculaire eigenschappen. SRT kan gebruikt worden voor kleding en zonnecellen maar ook voor biologische medicijnen. Synthetische SRT-eiwitten kosten op dit moment nog 80 euro per kilo, maar de onderzoekers hopen de prijs te verlagen naar ongeveer een tiende daarvan.