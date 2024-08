Miljarden verdampen in megacrash op Wall Street

Dit artikel verscheen eerder op VICE News US .

In januari vierde de top van de financiële wereld nog een feestje in Davos. De beurskoersen bleven maar stijgen en hun geluk kon niet op. Tien dagen later zijn de wereldwijde aandelenmarkten in een klap biljoenen euro’s minder waard geworden in wat we de ergste crash op Wall Street kunnen noemen sinds 2008.

Videos by VICE

Na het bloedbad op Wall Street van maandag, gingen ook de belangrijkste beurzen in Europa in het rood, met meer dan 3 procent. In Azië, Japan, Hongkong en Zuid Korea werden vergelijkbare verliezen geleden.

$4 trillion wiped off global equity markets in the last week pic.twitter.com/NoYS6STQgx — Jamie McGeever (@ReutersJamie) February 6, 2018

Op de Australische beurzen ging in twee dagen tijd maar liefst 71 miljard dollar in rook op.

Maandag verloor de Dow Jones-index het grootste aantal punten ooit. Daarmee werd alle winst die dit jaar was gemaakt van tafel geveegd. Het was dan ook te verwachten dat handelaren op andere beurzen het eveneens moeilijk zouden gaan krijgen. De Dow Jones verloor 4,6 procent, de S&P 500 4,1 procent.

De plotselinge koersdaling komt na een periode van gestage groei. De Dow Jones-index was in 2017 met 25 procent in waarde gestegen. Economen proberen nu dan ook met moeite de plotselinge koersval te verklaren.

Sommigen zeggen dat het ermee te maken heeft dat de Amerikaanse centrale bank een nieuwe voorzitter heeft gekregen, anderen hebben het over een marktcorrectie die allang had moeten komen.

“Er zijn de afgelopen weken veel tekenen geweest dat aandelen overgewaardeerd waren en dat vooral de aandelenmarkten in de VS oververhit waren,” zegt Jacop Deppe, het hoofd van de handelsafdeling van online handelsplatform Infinox, in the Guardian.

Funny, just ten days ago in Davos the smartest people in the world were all talking about how the markets were in a sweet spot and everything was peachy. — Matthew Campbell (@MattCampbell) February 6, 2018







DIT GEBEURT ER VERDER ALLEMAAL OP DE AANDELENMARKTEN:

Europa: In het Verenigd Koninkrijk verloor de FTSE 100 255 punten. Dat is meer dan 3,2 procent op een dag. Ook waren er verliezen in Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland, waar de AEX 3 procent in de min ging.

Australië: De ASX 200-index stond dinsdag de hele dag in de min en eindigde 3,2 procent lager op 5.833 punten. Zo goed als ieder aandeel ging in het rood. De aandelenmarkt verloor de afgelopen 30 dagen in totaal 5 procent.

Azië: De Japanse Nikkei 225-index stond in de loop van de dag zelfs even op 7 procent verlies, en sloot uiteindelijk met 4,7 procent. Alle winst die dit jaar gemaakt is is daarmee verdampt. Zowel de Hongkongse Hangs Seng als de Taiwanese Taiex-index sloot met 5 procent verlies, terwijl de Zuid Koreaanse Kospi-index ongeveer 2,5 procent verloor.



Verenigde Staten: Na de sell off van maandag is het de verwachting dat het ook vandaag slecht zal gaan. Er wordt al gesproken van een zwarte dinsdag, en de eerste tekenen laten zien dat de Dow Jones nog eens 2,3 procent zal verliezen. Vlak voor het openen van de beurzen voorspelden sommigen al een groot verlies van ongeveer tien procent. Maar het viel mee: de beurs opende uiteindelijk met 2,3 procent verlies.