Millennials maken alle koffie op

In een ver verleden hadden we niet de behoefte om zoveel koffie te drinken. We konden dagen zonder het sterke goedje. Maar nu zijn het espressootje en de latte macchiato niet meer weg te denken uit de ochtendroutine.

Maak je geen zorgen, je bent niet de enige.

Een nieuw rapport van marktonderzoeker Bloomberg wijst uit dat de vraag naar koffie nog nooit zo hoog is geweest – en daar zijn millennials de oorzaak van. 44 procent van alle koffiedrinkers in de Verenigde Staten bevindt zich in de leeftijdscategorie van 19 tot 34 jaar.

En we drinken meer dan ooit tevoren.

Het aantal 18- tot 24-jarigen dat dagelijks koffie drinkt is opgelopen van 34 procent in 2012 tot 48 procent in 2016. Onder de 25- tot 30-jarigen liep het percentage op van 51 procent tot 60 procent.

De cijfers van Bloomberg laten ook zien dat er een koffietekort ontstaat als we in dit tempo doorgaan.

De voorraden op grote koffieplantages, zoals in Zuid-Amerika, worden op het moment bedreigd. Experts discussiëren over de oorzaken hiervan: de aanwezigheid van de bladziekte koffieroest, de opwarming van de aarde en een toename in de kosten van meststoffen. In 2012 mislukte ongeveer de helft van de koffieoogst in Zuid-Amerika, en experts verwachten dat in 2050 de helft van alle koffieplantages wereldwijd niet meer geschikt is om koffiegewassen te verbouwen.

Bloomberg zegt dat de toenemende vraag naar koffie, in combinatie met het tekort op de plantages, ervoor heeft gezorgd dat de marktprijzen stijgen. Arabica-bonen zijn momenteel duurder dan in 2015.

Begin maar vast met koffiebonen sparen.