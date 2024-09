Mimoent Haddouti begon als secretaresse en is nu een van de succesvolste zakenvrouwen van Nederland

In samenwerking met Dove

Mimoent Haddouti (35) verhuisde op haar vierde met haar familie van Marokko naar Nederland, waar haar vader als gastarbeider werkte. Volgens haar docent op de basisschool kon ze maar beter een lage opleiding kiezen, en zo begon ze op haar twintigste als secretaresse bij de Rabobank. Inmiddels geeft ze daar leiding aan een team van bijna driehonderd fulltime werknemers – de afdeling is verantwoordelijk voor het crisismanagement en voor de wereldwijde cyberveiligheid van de bank.

Mimoents harde werken werd vorig jaar beloond toen ze van de organisatie EZVN (Etnische Zaken Vrouwen Nederland) de award Etnische Vrouwelijke Manager 2016 kreeg, uit handen van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb.

Wanneer besloot je dit werk te gaan doen?

Vroeger wilde ik de medische wereld in, ik wilde arts of kinderarts worden. Of iets in de advocatuur. Als ik maar mensen kon helpen en anderen tot hun recht kon laten komen. Wat ik in ieder geval zeker wist was dat ik geen secretaresse wilde worden. Tijdens mijn studie Informatica & Economie leerde ik vooral theorie, maar ik werd steeds nieuwsgieriger naar de arbeidsmarkt. Ik besloot een jaar te stoppen en kwam toen via een detacheringsbureau bij de Rabobank terecht. Tóch als secretaresse.

Heb je ooit het gevoel gehad dat je ergens niet geschikt voor was?

Op de basisschool werd gezegd dat ik maar een lage opleiding moest kiezen, zodat ik in ieder geval een diploma zou halen. Later zou ik toch gaan trouwen en kinderen krijgen. Dat is me zo bijgebleven. Maar iedereen heeft vooroordelen, allemaal.

Mijn familie is juist altijd een steun geweest. Ze wilden dat ik iets moois van mijn leven zou maken. Het onhaalbare is haalbaar, niets is onhaalbaar. Ze hebben me gepusht om te studeren, om snel mijn rijbewijs te halen, om onafhankelijk te zijn en voor jezelf te kunnen zorgen. Zorg dat je je zaakjes op orde hebt, zeiden ze, want uiteindelijk ben je op jezelf aangewezen.

Heb je bewijsdrang?

Nee, ik wilde nooit een diploma halen om indruk te maken anderen. Wat maakt het andere mensen nou uit of ik wel of geen diploma heb? Maar als ik het kan, wil ik het ook goed doen. Ik ben iemand die blijft groeien, en anderen wil helpen om te groeien – je bent als mens nooit uitgeleerd.

Ben je na dat tussenjaar nog terug naar school gegaan?

Naast het werken ben ik andere studies gaan volgen. Managementopleidingen, en ik haalde mijn bachelor Rechten. Na een paar jaar kwam ik terecht bij een projectbureau binnen de Rabobank. Daarna werd ik projectmanager, maar dat was allemaal nog heel kleinschalig. Vervolgens ging ik een team van andere projectmanagers aansturen en inmiddels ben ik verantwoordelijk voor een team van 275 mensen.

Werd je vanaf het begin serieus genomen?

Toen ik als secretaresse begon moest ik wel even zoeken naar mijn plekje. Maar bij de Rabobank valt de hiërarchie heel erg mee. Dat is een van de redenen dat ik er nog steeds werk. Nu loop ik als ik tijd heb ook gewoon rond op de werkvloer, sta met mensen te praten bij de koffieautomaat. Ik heb ook geen eigen kantoor, dat creëert alleen maar afstand.

Zit je lekker in je vel?

Ja, absoluut. Natuurlijk heb ik vroeger net als elke puber geworsteld met mijn uiterlijk, maar ik heb nooit de ambitie gehad om er zo uit te zien als die dames in de bladen. Zowel op mijn werk als privé houd ik mijn eigen stijl aan, daar is ook heel erg de ruimte voor. Ik vind het wel belangrijk om mezelf goed te verzorgen, te bewegen en gezond te eten. Daar krijg je energie van en dan voel je je vanzelf ook beter. Elk mens is uniek en op z’n eigen manier mooi. Ik wil daarom geen kopie van een ander zijn.

Vind je het belangrijk om een rolmodel te zijn?

Dat is voor mij nooit een doel op zich geweest. Van vrienden en collega’s krijg ik vaak te horen: wow, jij hebt zo’n enorme groei doorgemaakt. Maar ik heb mijn doelen bereikt door eerlijk te zijn en dicht bij mezelf te blijven. Dat heb ik nooit als iets bijzonders gezien. Ik vind het wel fijn dat ik met mijn ervaring en kwaliteiten mensen verder kan helpen. En als ik iemand net dat laatste zetje kan geven om bijvoorbeeld een opleiding af te maken, dan doe ik dat graag.

Speelt je achtergrond een rol daarin?

Opvoeding en cultuur spelen altijd een enorme rol. Respect hebben voor anderen, betrouwbaar zijn – dat zijn wel normen die door mijn cultuur een extra plekje hebben gekregen, waardoor ik mensen graag wil helpen. Als we mooie resultaten hebben geboekt, hebben we dat als team gedaan.

Word je wel eens gewezen op te dominant of ‘mannelijk’ gedrag?

Nee, al herken ik het helemaal. Als vrouwen bepaalde trekjes vertonen die mannen ook vertonen, kunnen ze in een bepaalde hoek geplaatst worden. Maar als ik mannelijk gedrag ga kopiëren onderscheid ik me ook niet meer, en aan het einde van de dag wil ik mezelf vooral recht in de spiegel aan kunnen kijken.

Bedankt Mimoent!

