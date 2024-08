Mineral Beings is terug met een dromerige plaat, en die kan je hier luisteren

Niks is leuker dan iemand tegenkomen met precies dezelfde muzieksmaak als jij, vooral als het om een genre gaat waarvan je dacht dat je de enige was die er naar luisterde. En als je die persoon maar blijft tegenkomen tijdens concerten en feestjes (en je beschikt ook nog eens over groot muzikaal talent), dan kun je bijna niet anders dan samen een plaat maken. Dat is precies wat Merinde Verbeek en Tibor Bijl van de Amsterdamse band Mineral Beings dachten.

Het duo heeft een nieuw album genaamd Skulk, dat even romantisch als grimmig is. Toen ik Merinde een belletje gaf en vroeg haar eigen muziek te omschrijven, noemde ze het “extravagante popmuziek”. Vrij accuraat als je het mij vraagt. Ook vroeg ik haar over glashard liegen, klunzig zijn en de titels van de nieuwe liedjes. Skulk gaat bij ons in première, dus luister er eens naar.



Noisey: In de track Honour heb je het over liegen tegen jezelf. Dat doen we allemaal weleens. Wat praat jij jezelf het liefst aan?

Merinde Verbeek: Iedereen heeft een beeld van zichzelf – je denkt na over hoe je wil overkomen. Vaak maken wij onszelf wijs dat dat echt nog zo is ook. Dat is een vorm van jezelf voorliegen. Ik doe dat zelf ook met van alles. Ik zou graag willen dat ik super zelfverzekerd ben, dat het me niet uitmaakt want andere mensen van me denken, of dat ik heel erg onafhankelijk ben, maar dat is niet altijd zo.

De tweede track, Balance, is aardig duister in vergelijking met de titel. Dat doet me toch afvragen hoe het zit met de balans in jouw leven?

Balans vind ik heel moeilijk. Ik heb heel veel vrije tijd nodig, dagen waar ik gewoon lekker niets kan doen. Soms zitten mijn dagen heel erg vol en daar word ik echt een beetje naar van. Ik wil heel graag op vakantie. Maar daar moet ik dan juist veel voor werken en sparen en tja…

Wat doe je nu met je vrije dagen dan?

Ik kijk naar Top of the Lake. Dat is een serie over een dorp waar heel veel nare mensen wonen die allemaal nare dingen doen. Heel mooi.

De vierde track heet Tumble, ben jij heel klunzig of ga je juist sierlijk door het leven?

Ik ben wel een beetje een kluns, ik val heel snel van mijn fiets af. Ik speel vaak op kleine podia dus dat is wel een beetje een dingetje. Ik wil als zangeres wel sierlijk overkomen, maar ik denk niet dat ik dat echt ben.



Luister hieronder naar ‘Skulk’.