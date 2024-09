Miron Galić maakt stiekem gedichtjes met jouw gebruikersnaam

Het zou je maar gebeuren. Na maandenlang zorgvuldige imagebuilding op Instagram met dé perfecte selfie en de juiste hashtags, word je getagd in een witte afbeelding. Alhoewel je het misschien niet meteen door hebt, maakt jouw instagrampersoonlijkheid vanaf dat moment deel uit van Username Poetry van Miron Galić. De jonge kunststudent, geboren in Joegoslavië, studeert in Arnhem en gebruikt jouw gebruikersnaam om minimalistische gedichtjes te maken op Instagram.



“Tijdens mijn dagelijkse browsen, ontdekte ik dat er voor bijna elk woord in de Engelse taal een gebruikersaccount bestaat,” vertelt Galić. “Met telkens drie gebruikersnamen begon ik op een zeer associatieve manier gedichtjes te maken. Na een tijdje evolueerden die gedichtjes naar een soort taal- en beeldcomposities. Daarom verwijs ik naar Username Poetry als beeldgedichten.”



Videos by VICE

In die beeldgedichtjes kun je je fantasie flink de vrije loop laten gaan. ‘Decisions’, ’time’ en ‘regret’ kan gaan over die ene verloren liefde, maar evengoed slaan op die keer dat je in een voedselcoma belandde na een overdosis afhaalnoedels. Met ‘proposal’, ‘wedding’ en ‘divorce’ vat Galić een ongelukkige evolutie van verliefde koppeltjes samen. ‘Artist’, ‘leap’ en ‘void’ is een knipoog naar Yves Kleins beroemde springfoto, maar kan evengoed gaan over de grote sprong in het onbekende die elke kunstenaar neemt als die zich verdiept in de diepe krochten van zijn creativiteit. Ook ‘politician’, ‘lies’ en ‘people’ creëren met zo min mogelijk middelen een vlijmscherp beeld, zeker omdat ‘people’ rechtsonder in een hoekje is weggemoffeld. En iedere moeder en/of dochter herkent zich in de combinatie van de woorden ‘mother’, ‘distance’ en ‘daughter’.



En wanneer het ophoudt? “Het is work in progress,” vertelt Galić aan Creators. “Mensen verwijderen namelijk constant hun tags en ik moet dan een alternatief vinden. Onlangs maakte ik een gedichtje uit ‘hands’, ‘motion’ en ’touch’. De hands-pagina had de tag verwijderd en deze moest ik dan vervangen door ‘finger’,” vertelt Galić. Social media zijn zowat de vluchtigste platformen die er zijn. Het is een geruststellende gedachte dat je in de schijnbaar oneindige stroom aan fitgirls ook een gedichtje kan tegenkomen.

Volg Miron Galić op Instagram voor meer van zijn projecten, of volg Creators op Instagram om je nieuwe, favoriete kunstenaar te ontdekken.