Een leger van vrouwen: behind the scenes bij de nieuwe videoclip van Miss Angel

Female Legend is 2 minuten en 16 seconden aan female empowerment in grimey beats gebald door Miss Angel, de hiphopartiest uit Antwerpen met de strakste bars en ditto dansmoves van het moment. Na haar sterke eerste ep Ghetto Mami, Vol. 1, is dit de eerste track waarvoor Miss Angel en art director / choreograaf / danser Sarah Hadadia eindelijk besloten samen te werken, en ook een van de enige dingen waarvoor je ons op een zaterdagavond in een video conference call krijgt.

VICE: Hey Miss Angel en Sarah, hoe kennen jullie elkaar eigenlijk?

Miss Angel: Goh!

Sarah: Wij gaan way back.

Miss Angel: We hebben elkaar voor het eerst ontmoet toen ik nog intensief danste. Ik was 15 of zo.

Sarah: Ik gaf toen les bij Let’s Go Urban in Antwerpen, en daar hebben we heel close samengewerkt. Daarna ging ieder van ons een beetje z’n eigen weg, maar we hebben altijd contact gehouden. Toen ik haar rap game ontdekte, wilde ik met haar samen een project uitwerken.

Miss Angel: Ik dacht er ook al een tijdje aan om met Sarah samen te werken.

Sarah: En toen stuurde ze mij een bericht. Dat kwam dus goed uit! Ik ben een choreograaf en danser en werk met artiesten als art director. Ook al was dit de eerste keer dat ik een clip regisseerde: we wisten al snel wat we wilden.

Miss Angel met de dansers uit de clip.

Hoe giet je een track als Female Legend precies in een clip?

Miss Angel: Female Legend gaat over… giving absolutely no fucks; doen wat ik wil doen. Met deze track wilde ik ownen dat ik een vrouw ben die goed kan rappen en een publiek crazy kan laten gaan. Muziek blijft toch een beetje een mannenwereld. Dit is een shout-out naar alle vrouwen die doen wat wij doen en een duwtje in de rug voor vrouwen die dat ook willen doen. Mensen vinden dat vrouwen altijd humble moet zijn, maar eigenlijk mogen we gerust meer zelfvertrouwen tonen. If you know you’re a bad bitch, you know, snap je? Soms moet je jezelf gewoon een duwtje geven om harder te blijven gaan. Dat is ook het geval met deze clip: omdat ik geloof dat ik het kan, kan ik het ook. Female Legend is female empowerment all the way.

“Op het einde van de shoot wilden we met fakkels werken en iedereen werd letterlijk gek. Het was alsof het de eerste keer ooit was dat we fakkels zagen.”

Sarah: Dat gevoel moest natuurlijk ook voelbaar zijn in de clip. Ik ben begonnen met goed te luisteren naar de lyrics, maar ik wilde ook Miss Angel’s verhaal en traject van de afgelopen jaren in de clip verwerken. Zo kwamen we al snel bij het concept van een leger van vrouwen. Dat wilden we uitstralen zonder al te veel lagen en met dans natuurlijk. Dans is een belangrijke vorm van zelfexpressie. Bij Angel merk je het ook: het geeft meer kracht en zelfvertrouwen.

Miss Angel: Ik voel me veel zelfverzekerder als ik met andere dansers ben. Dat geeft me echt een gevoel van: “Yes, ik ga hier een show geven.” Dat geeft me life. In de clip zitten 18 dansers, maar ook Yaqine [Hamzaoui] en Martha [Da’ro] doen onder andere mee.

Sarah Hadadia en Miss Angel.

Was er een moment tijdens de opnames dat jullie nooit gaan vergeten?

Miss Angel: Sowieso het moment waarop ik alle dansers vanop afstand bezig zag op de trappen. Ik was gewoon aan het klaarkomen. Dat was zo graaf om te zien. Toen wist ik: dit komt in orde. En nog iets: op het einde wilden we met fakkels werken en iedereen werd letterlijk gek. Het was alsof het de eerste keer ooit was dat we fakkels zagen. Iedereen genoot gewoon van die female empowerment vibe.

Sarah: Het was ook aangenaam dat het een open experiment was en we nooit bang waren om dingen uit te proberen. We gingen er gewoon voor. Misschien kwam dat ook wel doordat we twee dagen lang gerepeteerd hebben met de dansers. Het was echt een zware shoot, omdat het heel koud was, maar we bleven elkaar steunen tot het voorbij was, en die energie en dat vertrouwen kon je echt voelen.

Miss Angel: Ah! Er is nog een moment! Dat moment waarop de batmobile aankwam… Weet je dat nog? We hadden zo’n gekke matzwarte Mercedes gehuurd, en die kwam echt uit het niets aangereden. Het was wel gepland natuurlijk, maar ze waren veel later dan verwacht. Dat was echt zoals in de films.



Is dit voor jullie het beginpunt voor meer samenwerkingen?

Samen: Ja! Voor alles!

Miss Angel: Dit is mijn team nu! Sarah is regisseur, fotograaf, styliste,… Ze kan zowat alles als het moet.

Sarah: Onze samenwerking werkt omdat we eerlijk zijn. Je moet real kunnen blijven en alles op tafel durven te smijten dat in je opkomt, zonder bang te zijn om je job te verliezen. Dat vertrouwen en die eerlijkheid hebben wij bij elkaar gevonden.

Miss Angel: Honderd procent.





De trappen uit de clip.

Miss Angel met o.a. Martha Da’ro, Black Mamba en Yaqine Hamzaoui.

