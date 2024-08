Dit jaar gaan drie landen op Mars proberen te landen

De mensheid heeft Mars altijd buitengewoon boeiend gevonden. De rode planeet heeft een rol gespeeld in mythen, religie, literatuur en film. Daarnaast heeft Mars symbool gestaan voor lust, seks en oorlog. We zijn er meerdere keren naartoe gegaan: vanuit de VS, Rusland, Europa en India zijn er missies geweest naar de baan om de planeet – en de VS en Rusland hebben zelfs onbemande landingen op het Marsoppervlak gerealiseerd.

2020 was een goed Mars-jaar, aangezien de Verenigde Arabische Emiraten, China en de VS allemaal robotmissies naar de planeet ondernamen. Dat had wel een reden, want om de twee jaar staat de aarde net iets dichter bij Mars dan normaal, waardoor ruimtereizen dus minder lang duren.

Videos by VICE

“Het is een interessante tijd wat de verkenning van Mars betreft,” zei Emily Lakdawalla, een deskundige op het gebied van zonnestelsels, afgelopen oktober in een interview met VICE. “De volgende grote stap is nu om te bepalen wat we precies naar Mars sturen, en monsters naar de aarde terug te brengen.”

De drie landen zijn dit jaar van plan om Mars een bezoek te brengen: de Verenigde Arabische Emiraten met de ruimtesonde Al Amal (wat ‘de hoop’ betekent), China met de Tianwen-1 en NASA met de Perseverance-rover. En alle drie de missies hebben verschillende doeleinden.

De Al Amal zal naar verwachting op 9 februari in de baan van Mars terechtkomen, op zo’n duizend kilometer boven de planeet. Als de sonde erin slaagt om te landen, zal-ie de atmosfeer en weersomstandigheden onderzoeken en waardevolle informatie naar wetenschappers sturen. En dat een Mars-jaar lang, oftewel 687 aardse dagen.

We have lift-off. H2A, the rocket carrying the Hope Probe to space, has launched from the Tanegashima Space Centre in Japan.#HopeMarsMission pic.twitter.com/pRKZLOL7NT — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020

Op 10 februari zal Tianwen-1 volgen, dat je weer zou kunnen vertalen als ‘zoektocht naar hemelse waarheid’. Na eerst wat rond de planeet te draaien, wordt in mei een rover naar het oppervlak gestuurd, die in het gebied Utopia Planitia zal landen. Het is de eerste Chinese missie naar het Marsoppervlak en zal dus pas het tweede land na de Verenigde Staten zijn dat daadwerkelijk een zachte landing probeert te maken. Heelhuids op de planeet terechtkomen is niet bepaald makkelijk – het is alleen NASA meerdere keren gelukt.

Vorig jaar verliep een andere Chinese ruimtemissie al succesvol: de ruimtesonde Chang’e 5, kwam ongedeerd terug op aarde en had maansteen meegenomen. Tianwen-1 wil onderzoek doen naar de grond, geologische structuur, atmosfeer en het klimaat van Mars. Ook wordt onderzocht gezocht naar sporen van water. Als de missie slaagt, zal China een grote technologische doorbraak teweeg kunnen brengen, zo voorspelden Chinese wetenschappers vorig jaar al.

Tianwen-1 has travelled over 400 million km since launch on July 23. It was 130m km from Earth and ~8.3 million km from Mars at 22:00 UTC Jan. 2, according to CNSA. Arrival in Mars orbit in February. Images: BACC/CNSA https://t.co/2pCD5oogNc pic.twitter.com/jvIUb4Udtc — Andrew Jones (@AJ_FI) January 3, 2021

De Perseverance van NASA zal op 18 februari proberen te landen in de Jezero-krater, waar onderzocht zal worden of er ooit leven in de uitgestorven rivierbedding is geweest. Het ruimtevaartuig dat de rover draagt werd afgelopen juli vanaf Cape Canaveral in Florida gelanceerd. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie zal het de eerste rover in de geschiedenis worden die monsters van een andere planeet terug naar aarde brengt.

Daarnaast gaat ook de Ingenuity, een kleine helikopter, mee. Dat moet het eerste vliegende voertuig worden dat een gecontroleerde vlucht boven een andere planeet maakt.

Mars kan het komende jaar dus aardig wat aards bezoek verwachten, maar dat is niet genoeg voor de mens; NASA gaat namelijk ook de James Webb-ruimtetelescoop lanceren. Deze optische infraroodtelescoop, die de Hubble-ruimtetelescoop moet vervangen, heeft in het verleden al meerdere obstakels moeten overwinnen. De kosten liepen hoog op en er waren technische problemen, en dan hebben we de pandemie nog niet eens genoemd. Maar na jaren van vertraging zal de telescoop eind oktober dan toch echt het daglicht gaan zien. De James Webb-ruimtetelescoop heeft een primaire spiegel van 6,5 meter en zal in Frans-Guyana worden gelanceerd op een Ariane 5-raket. De telescoop heeft een uniek observatorium dat duizenden astronomen van over de hele wereld zal helpen de ruimte te onderzoeken.

🎉 Happy New Year! The 2021 @Pantone Colors of the Year happen to match #NASAWebb. "Ultimate Gray" & "Illuminating" (yellow) represent “a message of happiness supported by fortitude,” just as Webb represents ambitious science supported by amazing engineering. pic.twitter.com/peDnRPAqVG — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 1, 2021

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram