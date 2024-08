Twee Belgische vechters over de staat van de Belgische MMA

Mixed Martial Arts begint steeds populairder te worden in België, maar is internationaal al langer een populaire sport. MMA-gevechten worden tientallen miljoenen keren op YouTube bekeken, en vechters als Conor McGregor hebben in de loop der jaren grote hordes fans gekregen.

Voor wie er niet zo bekend mee is: MMA is een vechtsport waarbij technieken uit verschillende vechtsporten mogen worden gebruikt, van karate en worstelen tot jiujitsu en kickboksen. Je hebt verschillende competities met verschillende gewichtsklassen, waarvan de UFC (Ultimate Fighting Championship) de bekendste is bij het grote publiek.

Hoe staat het er nu voor met de Belgische MMA? En mogen de vechters nog op elkaar inmeppen nu we weer in een lockdown zitten? We spraken erover met Cindy Dandois, de eerste Belgische vrouw die het tot in de UFC schopte en nu vecht in de Professional Fighters League, en het jonge, veelbelovende talent Losene Keita, die actief is geweest in de Strength & Honour en Atlas MMA.

VICE: Hoe kwamen jullie in contact met de sport?

Cindy Dandois: Ik ben al van kleins af aan met vechtsporten bezig. Als judoka en worstelaar draaide ik al snel mee op internationaal niveau, maar toen ik op mijn 22ste mijn tweede kindje kreeg was ik nogal aangekomen. Mijn broer Ben Dandois, zelf ook professioneel vechter, raadde me toen MMA aan. Ik werd verliefd op de sport en ben niet meer weggegaan.

Losene Keita: Ik was een probleemkind, raakte betrokken bij straatgevechten en heb uiteindelijk ook een paar maanden in de gevangenis gezeten. Aan vechtsport deed ik toen niet; basketbal en voetbal waren de populaire sporten in mijn familie. Nadat ik was vrijgekomen, vroeg een vriend me of ik in zijn club wilde trainen. Ik gaf het een kans en uiteindelijk heeft MMA mij gered. Door elke dag in de gym te zitten, ben ik van de straat gekomen. Later zou ik graag anderen willen helpen om uit de problemen te komen, en ze te helpen om op het rechte pad te komen.

Cindy: Dat is exact de reden waarom ik een eigen gym ben gestart. Ik zie veel jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt als Losene. Ze zijn enorm getalenteerd, maar werken zichzelf constant in de nesten. Met mijn gym wil ik ze de kans geven om hun leven in handen te nemen. Als we weer open mogen, zou ik je graag uitnodigen om je verhaal te vertellen aan de jongeren die in mijn gym trainen, Losene.

Je trekt je op aan de sport, Losene?

Losene: Ik woon in Harelbeke en mijn club (Lamiro Fight Club) is in Oudenaarde. Soms ga ik tweemaal per dag heen en terug naar de gym. Ik leef hiervoor. Het is ondertussen ook een beetje mijn familie geworden. Nu ligt de club helaas even stil. Enkel de jongens die gevechten hebben mogen trainen. Ik heb binnenkort ook een gevecht, al ligt de datum nog niet vast. De trainingen zien er nu heel anders uit. Doordat we geen oefengevechten mogen doen, is het vooral bokszak- of conditietraining.

En jij Cindy, hoe gaat het met je club?

Cindy: De pandemie heeft rampzalige gevolgen voor mijn club. In tegenstelling tot de club van Losene, moest ik al in maart sluiten. De rekeningen bleven ondertussen wel allemaal binnenkomen. Ik heb de zaal uiteindelijk moeten afgeven, want ik kon het financieel niet meer dragen. Ik hoop in december of januari weer op te starten, als de coronacijfers beter zijn. Ik ga hiervoor samenwerken met Kurt Verschueren, een andere vechter. Samen gaan we met het Brutal Beasts MMA Center het beste uit de jeugd te halen. Hij is een goede striker, ik focus me meer op de grond. Ik kijk er enorm naar uit.

Je moest dus eerst sluiten, maar heb je nu genoeg financiële middelen om weer te openen?

Cindy: Ik zat inderdaad met veel schulden. Maar dankzij mijn OnlyFans-account is alles nu afbetaald.

OnlyFans? Is dat niet die verkapte porno-app?

Cindy: Je moet wat. Ik heb vijf kinderen en een grootmoeder die inwoont, dus ik heb geld nodig. Vanwege die pagina heb ik heel wat haat over me heen gekregen, maar ik heb er geen spijt van. Ik heb in het begin al mijn grenzen gesteld: fans die betalen mogen extra content zien, maar niks naakt. Ik doe niet aan porno, het is eerder ‘cockteasing’ haha. Maar goed, als ik deze inkomsten niet had gehad, was het einde carrière geweest.

Je bent ook leerkracht in het secundair onderwijs. Ben je niet bang dat er op een gegeven moment een foto uitlekt?

Cindy: Er was wel een keer een probleem. Mijn baas had een anonieme tip gekregen, en toen moest ik naar de onderwijscommissie. Ik legde alles uit, ook mijn financiële situatie. Toen ze begrijpen dat het 18+ was en leerlingen de foto’s niet zomaar zouden kunnen zien, lieten ze het vallen.

“Veel oude knarren in de Belgische politiek denken dat MMA bestaat uit achterlijke types die elkaars ogen uitsteken. Het is aan ons om het tegendeel te bewijzen.”

Over het algemeen is MMA nog niet zo groot in België. Hoe komt dat?

Cindy: Dat komt door de kortzichtigheid van de Belgische politiek. Veel oude knarren in onze regering denken dat MMA bestaat uit achterlijke types die elkaars ogen uitsteken. Het is aan ons om te bewijzen dat de sport een uitweg is uit het straatleven, en we verstandige mensen zijn.

De sport is hier wel aan het groeien, toch?

Cindy: Ja, maar er is ook veel haat en afgunst. Ik vind dat spijtig.

Losene: Dat is zo. We zouden elkaar juist beter moeten maken.

Cindy: We zijn al zo’n klein land. Gezonde concurrentie is oké, maar laten we ook trots zijn als een van onze Belgische vechters internationaal mag vechten. We moeten elkaar ook meer steunen op social media. Bekendheid via deze platforms is heel belangrijk voor onze sport.

Kunnen de Belgische vechters zich meten op het internationaal niveau?Losene: Er is geen niveauverschil met onze buurlanden. Ik ga soms in Nederland sparren met hun beste vechters en ik heb niet het gevoel dat ik een achterstand heb.

“De sport heeft ook een showman als Conor McGregor nodig. Die zogenaamde ruzies tussen vechters zijn vaak ook muggen waar ze een olifant maken, omdat olifanten beter verkopen.”

Wachten we in België dan op een soort Conor McGregor, de Ierse vechter die veel heeft bijgedragen aan de populariteit van de UFC?

Losene: Ik ga mijn best doen om deze rol op mij te nemen. Momenteel gaat het ook goed, ik heb de hype achter mij.

Cindy: Ik ben een veteraan in de sport. Toen ik begon was er nog niks in België, zeker voor vrouwen, maar ik heb wel deuren opengetrapt. Losene is nog een jonge gast, hij kan nog veel verwezenlijken. Het gaat natuurlijk niet enkel om je talent; Conor McGregor is ook een showman, dat heeft de sport ook nodig. Die zogenaamde ruzies tussen vechters zijn vaak ook muggen waar ze een olifant maken, omdat olifanten beter verkopen.

Losene, is de UFC je voornaamste doel?

Losene: UFC, of Bellator.

Cindy: Mijn dochter is een opkomend talent van dertien jaar, een echt monster. Als ik voor haar mocht kiezen, dan is UFC mijn laatste keuze. Als beginnende vechter word je er behandeld als nummer. UFC zoekt naar namen, maar dat zijn niet altijd de beste vechters. Er zitten enorm veel Tsjetsjeense jongens in Bellator die het gros van de UFC-vechters zouden opeten. Maar ja, hun vechters verkopen minder.

Losene: Ik werd laatst benaderd door Ali Abdelaziz, de manager van Chabib Noermagomedov, een van de beste vechters uit de UFC. Hij zei dat ik meer moest ‘finishen’ om in de UFC te komen, hij vroeg niet eens hoeveel gevechten ik gewonnen of verloren had. Ze willen spektakel zien.

