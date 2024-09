MMA maakt van de Russische hooliganscene een nog hardere wereld

En als dat soort geweld je stiekem intrigeert, is Among the Thugs van Bill Buford zeker een aanrader. Het boek is gepubliceerd in 1990 en neemt je mee door die extreem gewelddadige en nationalistische wereld van Engelse voetbalhooligans in die tijd.

De auteur volgt volwassen mannen die in hun vrije tijd heel Europa doorreizen om te vechten met mensen die van een andere club houden. Het is even geleden dat ik het boek heb uitgelezen, maar ik herinner me dikke dronken mannen die buitenlandse steden afstruinen en met willekeurige mensen vechtpartijen beginnen. De auteur volgt ze op de voet en vertelt op een nogal droge manier hoe die mannen keer op keer worden neergeslagen door de politie.

Voetbalhooligans vechten vooral met elkaar omdat ze niet dezelfde club steunen. Misschien is dat ook wel de meest stompzinnige reden die er bestaat. Er liggen immers geen geografische belangen, geld of een andere logische reden aan ten grondslag. Het is vechten puur om het vechten. De Engelsen waren altijd de pioniers in dit voetbalgeweld en bovendien de meest beruchte, maar de Russen lijken deze twijfelachtige eer nu over te nemen.



De Russen maakten afgelopen zomer naam tijdens het EK in Frankrijk, waar ze met hun GoPro’sfilmden hoe de bierdrinkende Engelsen overrompeld werden door hun agressiviteit. De Russische hooligans doen het namelijk heel anders dan hun Engelse voorgangers. In plaats van alcohol, hamburgers en kroeggevechten, trainen de Russische hooligans gericht in boksen, worstelen, Muay Thai en MMA. Bovendien vermijden ze alcohol.



The New York Times publiceerde deze week een artikel over de opkomende Russische hooligancultuur. Er gelden meerdere erecodes tijdens de gevechten. Wapens worden niet getolereerd, er mag niet op het hoofd geslagen worden en wanneer iemand ‘stop’ roept, moet je stoppen. Vanwege het komende WK in 2018 probeert de politite deze subcultuur neer te slaan, maar dat houdt de rivaliserende supportersgroepen natuurlijk niet tegen. Ze spreken af in afgelegen bossen om elkaar alsnog met MMA-technieken de hersenen in te slaan met duizenden tegelijk.

https://youtu.be/0wXg5u5ILL8

De introductie van MMA in de massale straatgevechten klinkt als iets nieuws, dat is het niet. Vechtsporters met een zwarte band in Braziliaans jiujitsu sloegen al eens willekeurige mensen neer tijdens surfwedstrijden op Hawaï. En de rugbyspeler die zijn tegenstander twee jaar geleden vakkundig neerhaalde tijdens een grondgevecht, had ook zeker vechttraining gehad. En vergeet de Poolse hooligan Artur Szpilka niet. Hij werd zelfs professioneel MMA-vechter en streed vorig jaar nog tegen Deontay Wilder in de categorie voor zwaargewichten.

Er zijn in Rusland een hoop mensen die deze subcultuur aanmoedigen. Een Russische politicusstelde voor om supportersgeweld als sport te benaderen. En in februari organiseerde M-1 Globaleen MMA-gevecht tussen supporters van rivaliserende voetbalclubs. Maar dit is verre van een gezonde ontwikkeling in de supporterscultuur.



Gevechten tijdens en rondom voetbalwedstrijden zijn immers al dom en ongepast genoeg. Je kunt misschien nog een beetje begrip opbrengen voor een groep dronken mannen die naar een saaie, bloedeloze wedstrijd kijkt en vervolgens met elkaar op de vuist gaat, als dat van tevoren niet de bedoeling was. Liever niet, maar het kan voorkomen. Maar als je nuchter bent en je vrije tijd besteed aan vechtsporten, zodat je goed getraind andere hooligans neer kan slaan, verdwijnt die spontaniteit. Hooligans zijn dan niet alleen meer asociaal, maar ze veranderen in goedgetrainde psychopaten.

