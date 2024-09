MMA met middeleeuwse harnassen en botte wapens

Daar wordt net als in de middeleeuwen gevochten met zwaarden, schilden en volledige harnassen. Alles is geoorloofd, totdat je tegenstander op de grond ligt. Dit jaar volgde VICE Sports een Amerikaans team naar Portugal, om een beeld te krijgen van deze intense sport. Ze vochten mee in de vijf tegen vijf, tien tegen tien en het ultieme spektakel, de zestien tegen zestien. We zagen pijnlijke blessures en uitzonderlijke vaderlandsliefde. De vonken vlogen er vanaf – letterlijk.

