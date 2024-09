Hij is veel bezig met spiritualiteit en zen zijn. Hij is ook de enige MMA-vechter die op tai chi vertrouwd tijdens de brute gevechten.

In zijn vrije tijd is hij kunstenaar en maakt hij abstracte schilderijen, die hem tijdens zijn gevechten helpen om rustig te blijven. We gingen bij hem langs om meer te weten te komen over de manier waarop hij spiritualiteit gebruikt in zijn vechtsport.

