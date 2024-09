Mocrorappers: De Straat, De Woede, De Hits

Zoals de muziek van N.W.A ooit de stem was van de zwarte Amerikaanse jeugd, vormt de muziek van rappers als Ismo en 3robi steeds meer de stem van de Nederlandse jeugd van Marokkaanse afkomst. Volledig aan het oog van Henk en Ingrid en de mainstream media onttrokken, harken de rappers miljoenen views binnen op YouTube. En dat terwijl er vanuit politiek en maatschappij nog weleens opgeroepen wordt tot ‘minder Marokkanen’.

In de nieuwe Noisey-documentaire Mocrorappers volgen we kopstukken van de mocrorap: van mainstream knuffelmarokkaan Ali B tot de opkomende talenten Ismo en 3robi, die nog maar net om de hoek komen kijken. Ze weten als geen ander hoe het is om in het ‘Marokkaanse hoekje’ gedrukt te worden. Ook bezoeken we gewaardeerde en gearriveerde rappers zoals Sjaak, Appa, Mocromaniac en Salah Edin. Deze jongens hebben meer met elkaar gemeen dan alleen hun achtergrond. Hun muziek is rauw, de teksten zijn geschreven met het hart op de tong. Waarom kiezen zij voor rap, welke invloed heeft het heersende klimaat op hun muziek en teksten, en op welke manier proberen zij een stem te zijn voor hun achterban? Ali B: “Natuurlijk gebruik ik het Marokkaan-zijn in mijn muziek, en ik gebruik het in mijn voordeel.”

Mocrorappers is nu te bekijken. De komende week duiken we nog dieper in dit onderwerp. We spreken uitgebreid met Salah Edin, Sef en Sjaak, we portretteren de fans en we schrijven over de succesvolle DIY-werkwijze van Ismo en veel andere rappers.