Modderige foto’s van schone meisjes en jongens tijdens de Braggeltocht in Garnwerd

Terwijl een hele hoop mensen dit weekend hun meest smetteloze Sensation White-outfit uit de kast trokken, of zich opmaakten met bloemenkransen, glitters en parfum voor een weekend raven op Ruigoord, ging het er in Garnwerd in Groningen heel anders aan toe. Eén keer per jaar komen daar zo’n duizend vrouwen en mannen bij elkaar om samen twee kilometer door verschrikkelijk modderige sloten te ploeteren. Waarom precies weet niemand, maar sinds 2011 is dit “een jaarlijkse drek spektakel” waarop nu zelfs mensen uit Almere schijnen af te komen.

Fotograaf Alwin Sinnema (zelf afkomstig uit Leeuwarden) ging erheen om te zien hoe de Groningers zich via een hemelsblauwe glijbaan de zwarte modder in lieten storten.