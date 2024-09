Gabber is groot geworden in Rotterdam, maar je kunt in 2016 nog het beste naar de Bible Belt, als je van hardcore houdt. Je denkt allicht snel aan zwarte kousen, en aan minachtende blikken als je over homoseksualiteit of seks voor het huwelijk begint, maar tegelijkertijd wordt er van Zeeland tot aan Drenthe en Overijssel in de weekenden gehakt alsof de Here God geen volgende dag heeft geschapen.

Deze foto’s zijn genomen tijdens een tamelijk gestoorde avond in Club Rhodenburg, in Gelderland.