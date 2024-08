Moet ik belasting betalen over mijn bitcoins?

Omdat je belastingaangifte eind deze week toch echt binnen moet zijn zoekt VICE Money uit hoe je deze het slimst aanpakt. Van fooizaken tot zwart geld — zo betaal je zo min mogelijk belasting. Klik hier voor meer belastingverhalen. Headerfoto via Flickr-gebruiker Marco Verch.

Geld, leuk als je het hebt, niet leuk als je het niet hebt. Maar wat is het eigenlijk? En wat kun je ermee, behalve spullen kopen? In deze serie bespreken we elementaire geldvragen van onze lezers, zodat jij ook te weten komt wat mensen die wel actief meededen tijdens de economielessen allang wisten. Zelf een domme geldvraag? Mail hem naar dommegeldvragen@gmail.com .

Beste VICE Money,

In 2013 heb ik een paar bitcoins gekocht, en deze zijn inmiddels best veel geld waard. Er is alleen één probleempje. Ik heb nog nooit belasting betaald over mijn coins. Moet je dat eigenlijk niet doen, en zo ja: hoeveel? Kan ik mijn bitcoinbezit ook verzwijgen? En wat als de belastingpopo erachter komt? Moet ik dan over al die jaren belasting terugbetalen?

Leandro

Beste Leandro,

Kijk, jij bent een van die types die er zo vroeg bij waren dat ze ook echt goed geld uit hun crypto hebben kunnen halen. Maar ook voor mensen die net pas Bitcoin of Ether hebben gekocht is het een relevante vraag. Als je straks niet een blauwe enveloppe met een dikke boete in de bus wilt krijgen, kun je maar beter even doorlezen.

Uit je vraagstelling blijkt al dat je een beetje nattigheid voelt, en dat is volledig terecht. Je moet je ook bitcoinbezit namelijk gewoon netjes bij de Belastingdienst melden. Je cryptovaluta vallen onder je vermogen: dat zijn al je bezittingen – zoals spaargeld, aandelenbezit, een tweede huis en dus ook je bitcoins – minus je schuld. Als je een studieschuld hebt of rood staat, kun je dat er weer van aftrekken. (Om precies te zijn moet je je bitcoins opgeven onder het kopje ‘overige bezittingen.’)

Pas als je vermogen boven de €25.000 komt, moet je er belasting over betalen. Heb je een fiscale partner, dan mag je de verdubbelaar inzetten en samen €50.000 bezitten.



Laten we even een simpel voorbeeld nemen. Je hebt je studie netjes van je bijbaantje betaald, en niets bijgeleend. Je spaarrekening is leeg. Aangezien je de liefde van je leven nog niet hebt gevonden, woon je alleen in je huurhuis. Je enige serieuze bezit bestaat uit tien bitcoins, die je in 2013 voor zo’n €800 hebt gekocht.

Op het moment van schrijven zijn die bitcoins zo’n €141.000 waard. Hoeveel belasting zou je hierover moeten betalen als je dit voorjaar belastingaangifte doet? Daar kunnen we kort over zijn: helemaal niets. Huh, hoe kan dat? Leggen we uit. Als je in het voorjaar van 2018 belastingaangifte doet, dan is dat over je inkomsten en vermogen in 2017. Om de waarde van jouw bitcoins te bepalen, kijkt de Belastingdienst naar de waarde die de munten hadden op 1 januari 2017. Toen stond de koers nog op zo’n €920 per bitcoin en waren jouw tien bitcoins minder waard dan €10.000. En nog veel minder dan de €25.000 die je belastingvrij als vermogen mag hebben. Een belastingregel in jouw voordeel dus.

Uiteraard kan deze regel ook in je nadeel werken. Stel dat de Bitcoin de komende weken flink stijgt en op 1 januari 2018 per stuk exact €15.000 waard is. Dan zal de Belastingdienst in 2019, als je de aangifte over 2018 doet, van dat bedrag uitgaan. Over dat bedrag moet je dan vermogensrendementsheffing betalen – belasting dus. Bij een vermogen van €150.000 is dat €1.335. In dit tabelletje zie je hoe de belasting dat berekent. Deze belasting zal je moeten betalen zolang je de bitcoins op 1 januari 2019 nog in bezit hebt, ongeacht de waarde van de bitcoins op het moment. Mocht zo’n beetje de hele wereld het vertrouwen in Bitcoin verliezen en de koers naar €100 per coin gaan, dan is de belasting dus hoger dan de waarde van jouw coins.

Verzwijgen

Je vroeg ook of je bitcoinbezit kan verzwijgen. Ja, dat kan en het heet belastingontduiking en is rete-strafbaar. Niet zo verstandig dus. Hoe groot de pakkans is, is lastig te zeggen. De Belastingdienst wil niet verklappen hoe zij cryptobezit opsporen. Advocaat Reynier Jonkers, die regelmatig cliënten met vragen over cryptomunten bijstaat, weet daar alles van.

Zijn belangrijkste tip: hou een goede administratie bij. Als de Belastingdienst vermoedt dat je op een illegale manier aan je bitcoins bent gekomen, moet je kunnen aantonen dat dit niet zo is. Jonkers legt uit dat, als je vermogen bent ‘vergeten’ op te geven, je gebruik kunt maken van een inkeerregeling. Over de twee meest recente jaren krijg je dan geen boete. “Geef je inkomen op uit de jaren daarvoor, dan moet je de verschuldigde belasting plus een boete betalen.” Lag de waarde van je bitcoins toen onder de heffingsvrije €25.000, dan is er niets aan de hand. Mocht je in 2013 tegen de toen geldende waarde €100.000 aan cryptomunten hebben gehad, dan zul je belasting én een boete moeten aftikken, ook als je dit alsnog meldt bij de fiscus.

Doe je dit niet en komt de Belastingdienst achter het verzwegen vermogen, dan volgen er hogere boetes of andere sancties, zoals in het ergste geval zelfs strafrechtelijke vervolging. Hoewel de Belastingdienst de kaken stijf op elkaar houdt over de opsporingsmethodes, kan Jonkers wel een voorbeeld geven van hoe belastinginspecteurs bitcoinbezitters op het spoor kunnen komen. “Wanneer banken veel grote stortingen zien die afkomstig zijn uit cryptomunten, kunnen ze besluiten je rekening te sluiten. Ook kunnen ze, zonder dat jij het weet, de Belastingdienst inseinen. Die kan vervolgens onderzoek doen.”

Voor een compleet overzicht van zaken die meetellen als bezittingen en schulden, kun je op de website van de Belastingdienst kijken.

