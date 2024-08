Hoe dom is het als ik nooit mijn groenten was?

Dit artikel verscheen eerder op Tonic.



Het scenario: een vriend heeft allerlei manieren om groenten en fruit in elke maaltijd te verwerken. Een appel bij het ontbijt, bladgroenten bij de lunch en geroosterde groenten bij het avondeten. Je hebt hier bewondering voor, echt waar, maar nog nooit zag je hem een perzik wassen voor hij zijn tanden in het vruchtvlees zette. Dat snap je wel, het is irritant en je verspilt water. Toch kun je het niet laten om je voor te stellen hoeveel bacteriën en pesticiden zich op zijn lievelingswortel bevinden. Is dit gewoon jouw milde smetvrees of moet hij toch echt zijn leven omgooien?

Je groenten en fruit bevatten nogal wat ziekteverwekkers. Volgens recent onderzoek van het Centre for Disease Control and Prevention, ontstaat jaarlijks 4,6 procent van de negen miljoen eetensgerelateerde ziektes in de VS door groenten. Meestal gaat het om buikpijn, overgeven en diarree. In drieduizend gevallen gingen mensen ook daadwerkelijk dood.



Maar is je groenten in water wassen wel genoeg? Toen wetenschappers bewust groene sla besmette met salmonella, was het weken in natriumhypochloriet (een soort chloor) de enige manier om salmonella te verwijderen. En dan niet even weken, maar vijftien minuten lang én daarna nog afspoelen met water, volgens het onderzoek dat vorig jaar in Frontiers in Microbiology werd gepubliceerd.



En hoe zit dat met pesticiden? Je mag hopen dat de mensen die je eten verbouwen dat op een veilige manier doen, maar een garantie heb je niet. “Niet iedereen verbouwt gewetensvol groenten, dus het is beter om alles te wassen als consument,” zegt Michael Mahovic, chef bij de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit. Een studie uitgevoerd door de Connecticut Agricultural Experiment Station laat zien dat het aantal pesticiden sterk afneemt als je fruit ten minste dertig seconden wast. Water uit de kraan is trouwens even effectief als water uit een fles.



Het ergste scenario: je fruit en groenten op je bord kunnen besmet zijn met salmonella, maar ook met parasieten, chemicaliën en virussen zoals hepatitis A en het norovirus, aldus Mahovic.



De meest ziekteverwekkers in eten, op hepatitis A na, zorgen voor buikpijn, overgeven, diarree, koorts en koude rillingen. Deze besmettingen zijn ontzettend vervelend, maar verder niet echt iets om je druk over te maken. Je voelt je gewoon even een paar dagen of je binnenkant je buitenkant wil worden, maar daarna is alles weer normaal. Maar voor mensen met een zwakker immuunsysteem – jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen – kunnen de gevolgen veel erger zijn.

Over het gevaar van pesticiden voor volwassenen weten we eigenlijk nog heel weinig. Ze zouden wel op de lange termijn het risico op kanker kunnen verhogen. Als je vriend kinderen heeft, heeft hij of zij meer reden om bezorgd te zijn. Onderzoek linken pesticiden aan langzamere ontwikkeling en een lager IQ tijdens de adolescentie. Dus als je zogenaamde vriend (we weten heus wel dat je het zelf bent) kinderen heeft, begin dan als de sodemieter die groenten te schrobben.

Wat er waarschijnlijk gebeurt: Als je je groenten niet wast? Dan krijg je vast niks schadelijks binnen. Vorig jaar testte de Canadese voedsel- en warenautoriteit 31,000 stukken groenten en maar 1 procent bleek besmet te zijn.

En als je een paar bacteriën eet, is de kans vrij klein dat je er überhaupt iets van merkt. “Het gaat om zulke lage waarden, dat je lichaam ze waarschijnlijk met gemak kan bestrijden,” vertelt Mahovic. “Je merkt waarschijnlijk niet eens dat je iets verkeerds hebt gegeten.”





Wat moet je vriend doen: Als je vriend een modelburger wil zijn, ja dan moet-ie z’n groenten en fruit met koud, stromend water wassen, legt Mahovic uit. (Laat je eten nooit weken in water. Dat kan juist voor meer besmetting zorgen).

Koken is een andere stap om deze nare beestjes aan hun einde te laten komen. Van hoge temperaturen gaan ze simpel gezegd hartstikke dood. Maar vergeet ze van tevoren niet ook even goed te schrobben.



Maar als je vriend even bij een supermarkt een appeltje meepikt, kan hij hem gewoon eten. “Je maakt door fruit te wassen van een minimaal risico een minuscuul risico,” zegt Mahovic.