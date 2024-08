Moet ik echt uitleggen waarom Oprah niet de president van Amerika moet worden?

Oprah gaf een inspirerende speech bij de Golden Globes, en meteen is het idee dat ze president van de Verenigde Staten zou moeten worden weer aangewakkerd. “Respect voor ONZE toekomstige president,” tweette televisiezender NBC. De tweet hebben ze daarna ook weer verwijderd. Journalist Chris Cillizza zei op CNN dat “als je je ogen dichtdeed, je een presidentiële speech hoorde.” Er zijn zelfs conservatieve republikeinen die wel wat voelen voor president Winfrey.

Ik ontken niet dat het een krachtige speech was. Het was ongetwijfeld het hoogtepunt van een verder vrij ongemakkelijke prijsuitreiking. Ik ga ook haar politieke visie, die best progressief klinkt, niet afkraken. Ze doet meer dan de gemiddelde celebrity om dingen te veranderen. In de jaren negentig hielp ze bijvoorbeeld met lobbyen voor de National Child Protection Act, die ervoor zorgde dat er een database werd opgesteld met bekende kindermisbruikers.

Maar wacht. Kunnen beroemdheden niet gewoon beroemdheden blijven? Valt er een les te trekken uit president Donald Trump?

Over Trump en Oprah gesproken: in 1999 suggereerde Trump nog dat als hij zich kandidaat zou stellen voor het presidentschap, hij Oprah zou willen als running mate. Want: “Amerikanen respecteren en bewonderen Oprah omdat ze intelligent en zorgzaam is. Ze inspireerde miljoenen vrouwen om zichzelf te verbeteren, terug naar school te gaan, te leren lezen en verantwoordelijkheid te nemen,” schreef Trump in zijn boek.

Daar heeft-ie een punt, maar “inspirerend” zijn is niet meteen een reden om president te willen worden. Trump was zelf ook “inspirerend” voor veel Amerikanen die op hem stemden, ondanks alle karaktereigenschappen die hem ongeschikt maken voor de baan. We hebben geen behoefte aan inspirerende politici. We hebben ervaren mensen nodig die een land kunnen leiden.

In tegenstelling tot Trump is Oprah wel een selfmade miljardair. Ze is niet openlijk racistisch en ze is nooit aangeklaagd voor seksueel misbruik – in dat opzicht zou Oprah als president een stap vooruit zijn. Helaas heeft ze, net als Trump, geen ervaring in de politiek. Afgezien van een geweldige persoonlijkheid heeft ze niet echt veel te bieden op het gebied van politiek.

Wat weten we eigenlijk over de politieke standpunten van Oprah? Ze is schijnbaar pro-Israël. Ze gelooft in de American Dream op een Obama-achtige manier. Ze steunde Obama tijdens de verkiezingen in 2008 en Hillary Clinton in 2016. Ze doneerde [acht miljoen euro] voor steun aan het door orkaan Katrina getroffen gebied. Maar wat denkt ze over gezondheidszorg? Legalisering van wiet? De huizenmarkt?

Bovendien, al zou je het door alle media-aandacht bijna gaan geloven, is Oprah helemaal geen kandidaat voor het presidentschap. Althans, nog niet. Afgelopen juni zei Oprah nog dat ze “nooit de politiek in zou gaan.” Maar sinds de Golden Globes zou ze van gedachten veranderd kunnen zijn. Maandagochtend schreef CNN dat ze er nu “over nadenkt,” volgens twee bronnen.

Als Oprah de politiek in wil, moet ze dat vooral doen. Maar niet als president. Ze moet klein beginnen, bijvoorbeeld als gouverneur. We hebben geen idee hoe ze het zou doen in zo’n baan. Als je denkt president te kunnen worden zonder enige ervaring in de politiek, is dat misschien een goede indicatie dat het niet de juiste baan voor je is. En als het presidentschap van Donald Trump ons iets heeft geleerd, is het wel dat je geen miljardair moet vertrouwen om het werk van een politicus te doen.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Oprah acht miljard doneerde aan slachtoffers van orkaan Katrina. Dit moet acht miljoen zijn. We betreuren deze fout.