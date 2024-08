Moet je al je rekeningen splitten als je samen gaat wonen?

Voor velen van ons komt de romantische liefde hierop neer: je ontmoet iemand, je wordt verliefd en als je geen grote ruzie krijgt voordat je begint na te denken over samenwonen, dan ga je uiteindelijk ook samenwonen.

Of je het nou doet omdat je geen moment zonder elkaar kunt, omdat het goedkoper is, of omdat je nou eenmaal volwassen bent en dit de volgende logische stap is — de keuze om samen te wonen verandert je relatie. Je bent steeds weer bezig andermans shit te regelen en je bent met stapels rekeningen in de weer die je samen moet betalen. Dat laatste — gedeelde financiën — kan problemen opleveren voor je relatie. Als vrijgezel kun je namelijk nog best dingen kopen die je niet nodig hebt, maar als je het spaargeld van je vriend of vriendin op gaat maken wordt het een ander verhaal — het is een van de snelste manieren om je relatie kapot te maken.

VICE-redacteuren uit verschillende Europese landen vroegen zes koppels die samenwonen hoe ze de kosten delen zonder dat hun relatie seksloos wordt.

Marta, 31, social media-manager, en Silvia, 30, uitgever —Italië

Silvia (links) en Marta. Foto door Francesca Lovene

Marta: “We hebben al tien jaar een relatie en wonen vijf jaar samen. Tot nu toe hebben we iedere rekening gesplit. Alhoewel, als een van ons een stuk minder verdiende dan de ander regelden we het op een andere manier.

We gaan allebei heel anders met geld om — Silvia spaart iedere cent voor, terwijl ik bijna alles uitgeef aan concerten en in restaurants. Daarom splitten we de rekeningen ook. Zo zorgen we in ieder geval dat ze op tijd betaald worden en voorkomen we dat we ruzie krijgen, of eindeloze seksloze gesprekken moeten gaan voeren over begrotingen.

Silvia heeft een gezamenlijke rekening voor ons geopend waar we de belangrijkste uitgaven mee doen en waarmee we ons uitgavenpatroon in de gaten kunnen houden. Maar omdat we twee creditcards bij die rekening kregen kan het goed dat ik die van mij al een paar keer gebruikt heb om er minder noodzakelijke spullen mee te kopen. Ik probeer daar wel anders in te worden, echt hoor.”

— Geschreven door Marta

Iva, 27, journalist, en Dušan, 30, grafisch ontwerper, Servië

Foto door Nenad Vujanovic

Iva: “We betalen voor onze eigen uitgaven, maar soms vragen we ook wat hulp van onze ouders. Soms betalen ze onze telefoonrekening, en als we aan het einde van de maand krap zitten lenen we wat geld. Als ze bij ons op bezoek komen dan nemen ze eten of schoonmaakspullen mee. We zijn er altijd blij mee als ze ons aanbieden om wat duurdere spullen voor ons te kopen, zoals een goede shampoo.

We proberen onze kosten altijd zoveel mogelijk eerlijk te verdelen, maar Dušan betaalt meestal net ietsje meer. Hij is eigenaar van het huis, dus we hoeven gelukkig geen huur te betalen. We verspillen wel een hoop geld aan eten en feesten. We vinden het leuk om onszelf af en toe te trakteren omdat we allebei zo hard werken, maar dat is geen gezonde gewoonte. Ik geef ook veel geld uit aan kleding. Dušan kan daar niet tegen, en daarom verstop ik soms wat voor hem. Schoenen bijvoorbeeld. Mijn schoenenverzameling neemt al een hele kamer van ons appartement in beslag. Hij geeft weer een hoop van zijn geld uit aan platen.

Iedere maand nemen we ons voor om geld te sparen, maar het gebeurt nooit — en het komt vaak voor dat we halverwege de maand blut zijn. Dat zorgt weleens voor ruzie, en dat is weer niet zo goed voor onze relatie. Ik wou dat we volwassen genoeg waren om te sparen voor onderhoud aan ons appartement of om een leuke reis te plannen.”

— Dit verhaal is verteld aan Ana Jaksic.

Agata, 33, accountant, en Pawel, 33, werkt voor een sportclub — Polen

Foto door Edward Pulawski

Agata: “We delen onze rekeningen niet precies door de helft, maar dragen bij op basis van wat we verdienen. Eerst splitten we alles precies door twee, maar het voelde niet goed om op een lijstje bij te houden hoeveel we allebei uitgaven. Daarom besloten we om het eerlijk te doen: als ik meer verdiende betaalde ik een groter deel van de rekeningen, maar toen ons tweede kind geboren werd en ik onbetaald moederschapsverlof nam betaalde Pawel alles.

Als je kinderen hebt verandert alles in je leven, je financiën al helemaal. We besteden nu duidelijk meer aan onze kinderen of aan het avondeten, maar we geven minder uit in het weekend omdat we een stuk minder feesten dan eerst. Pawel vindt het leuk om dure dingen te kopen voor de kinderen, mooie schoenen en dure kleren bijvoorbeeld. Ik ben wat voorzichtiger met geld — ik wil niet dat het straks door geldgebrek slecht gaat met onze relatie. Als het financieel moeilijk gaat kun je namelijk flink ruzie krijgen. Terwijl je veel minder op elkaar gaat vitten als het financieel beter gaat.”

— Verteld aan Izabela Szumen

Mary, 29, assistent-accountant, en Akis, 28, marineofficier — Griekenland

Foto door Panos Kefalos



Mary: “Je weet dat je de onschuld van de jeugd bent verloren op het moment dat je een Excelbestand opent om je gezamenlijke uitgaven bij te houden. Akis betaalt de huur, de levensverzekering en boodschappen, terwijl ik gas, water en licht, televisie en internet betaal. Akis verdient meer, maar ik vind het fijn om net zoveel te betalen als hij. Er zijn tijden geweest dat ik nauwelijks mijn deel kon opbrengen, maar nu gaat dat beter.

Toen we net waren gaan samenwonen ging we steeds over ons weekbudget heen. Tegenwoordig reizen we een stuk minder, omdat we het gewoon niet meer kunnen betalen en omdat we aan het sparen zijn om een Master te kunnen doen en om kinderen te krijgen.

In Griekenland is het door de crisis heel moeilijk om rond te komen. Gelukkig hebben we allebei een baan en helpen we elkaar waar we maar kunnen.”

— Opgeschreven door Niovi Anazikou

Aida, 23, serveerster, en Gonzalo, 24, online redacteur — Spanje

De rechten voor de foto liggen bij Gonzalo and Aida

Gonzalo: “We hebben al bijna vier jaar een relatie en wonen ongeveer een jaar samen. Het was heel moeilijk om een betaalbaar appartement te vinden — we wonen in Barcelona en daar is de huur de afgelopen twee jaar echt omhoog geschoten. Aida verdient ook niet zoveel in het café waar ze werkt. Maar uiteindelijk hebben we iets relatief goedkoops gevonden vlakbij het centrum.

Omdat mijn salaris hoger is dan dat van haar, draai ik op voor het merendeel van de kosten. Zij betaalt het internet, ze doet af en toe de boodschappen en ze betaalt een klein deel van de huur. Omdat ik bijna alles betaal hebben we afgesproken dat zij het grootste deel van het huishouden doet. Zodra we evenveel verdienen gaan we de rekeningen en de huishoudelijke taken eerlijker verdelen. Het is niet ideaal en ik weet dat het een beetje ouderwets klinkt, maar het voelt nu als de manier om het eerlijker aan te laten voelen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat het een positief effect op onze relatie heeft gehad — we ruziën en klagen minder over geld of over het huishouden.”

— Geschreven door Gonzalo

Daniela, 30, PR Manager, en Octavian, 34, eigenaar van een spelletjeswebsite – Roemenië

De rechten voor de foto liggen bij Daniela and Octavian

Daniela: “We storten allebei geld op onze gezamenlijke bankrekening. Die gebruiken we om spullen te kopen voor het huis. Een van ons zorgt ervoor dat de rekeningen worden betaald — huur, gas, water en licht, eten — terwijl de ander ervoor zorgt dat de oppas betaald krijgt en de dagelijkse kosten worden betaald. Als een van ons krap bij kas zit dan helpt de ander. Dat vinden we fijn — het voelt alsof we een team zijn. Geld is eigenlijk een van de weinige dingen waar we nooit over ruziën.

We vragen onze ouders bijna nooit om geld. Als we dat wel doen vragen we om een klein bedrag dat we later terugbetalen. Ik geloof er echt in dat we, omdat we genoeg geld hebben om goed te kunnen leven, ons kunnen bezighouden met de dingen die echt belangrijk zijn in onze relatie.”

— Dit verhaal is verteld aan Iulia Rosu.

