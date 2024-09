Moet ketchup nou wel of niet in de koelkast?

Op het internet (want waar anders) woedt een vurige discussie over de juiste plek van ketchup in het huishouden. Het begon allemaal toen iemand op Twitter zich afvroeg: waar hoort de ketchup? In de koelkast of niet?

where does ketchup belong — vic (@vicidc_) January 24, 2017

Er kwam een poll. 77 procent van de mensen zei dat ketchup in de koelkast hoort, terwijl 23 procent naar kamertemperatuur neigde. Maar lang nadat de poll sloot, bleef de discussie doorgaan.

Videos by VICE

Ketchup belongs in the fridge. Ketchup belongs in the fridge. Ketchup belongs in the fridge. Ketchup belongs in the fridge. https://t.co/eQmbc5T3Tb — antonio (@antoniodelotero) February 5, 2017

Wie het etiket van een fles ketchup bekijkt, ziet dat fabrikanten zich scharen achter #teamkoelkast: “Na openen gekoeld bewaren.”

We vroegen Heinz om commentaar en werden door een woordvoerder naar de Veelgestelde Vragen op hun website verwezen. Bedankt voor niks, woordvoerder.

Op de website lazen we het volgende: “Wij adviseren je om onze producten na opening altijd in de koelkast te bewaren. Onze Sandwich Spreads, Tomato Ketchups en (koude) sauzen zijn daarna, onder normale omstandigheden, circa vier weken houdbaar in de koelkast. Dit advies kan alleen gehanteerd worden indien het product op een hygiënische wijze wordt opgeslagen en gebruikt.”

Er wordt nog toegevoegd dat “een ongeopende fles ketchup vanwege zijn natuurlijke aciditeit buiten de koelkast stabiel blijft.” Volgens voedselveiligheidsconsultant Jeff Nelken is de zuurgraad inderdaad voldoende om bederving te voorkomen, maar gaat de kwaliteit wel achteruit.

Foto via Flickr-gebruiker Bethany

In ketchup zit suiker, zout en azijn, en dat zijn stabiliserende ingrediënten. Met een pH-waarde van rond de 3,7 is ketchup erg zuur en ongunstig voor bacteriën om in te groeien. Dat betekent niet dat ketchup op de plank zetten een goed idee is.

Elke keer dat je een fles ketchup openmaakt en ongekoeld achterlaat, komt er lucht bij die bacteriën en schimmels bevat. Na dertig dagen gaat de kwaliteit achteruit.”

“Ook gaat het een beetje bedorven smaken. Het is nog niet echt bedorven, maar de groei van schimmels stimuleert chemische reacties. In de koelkast kan je het zes maanden bewaren, maar op kamertemperatuur zal je na dertig dagen het verschil wel echt proeven.”

En de ketchup die in restaurants op tafel staat? Misschien gaat die er zo snel doorheen dat het geen kans krijgt om te bederven. Of misschien is er iets anders aan de hand…

“Als je aan de binnenkant van de dop kijkt, kun je aan de randjes een opbouw van schimmel zien,” zegt Nelken.

Dat komt doordat ze verschillende gebruikte ketchupflessen samenvoegen om weer één volle te krijgen.

“Door al dit overgieten versnel je het dertigdaagse proces, waardoor de ketchup een stuk minder zoet en lekker wordt,” zegt Nelken. Op deze manier “zetten restaurants hun reputatie op het spel om een paar centen te besparen.”

what horrible person puts ketchup in the pantry and not the fridge — SLIGHT (@slightbeats) February 5, 2017

ppl who put their ketchup in the fridge – dont trust em xx — rosie (@KIRKPATRlCK) February 1, 2017

We zijn werkelijk een verdeeld volk als het over ketchup gaat. Maar er is hoop.