Moeten we ons druk maken om de column van Herman Brusselmans over Anouk?

Er is weer eens een hoop kabaal in medialand, want Herman Brusselmans heeft een vernietigende column over zangeres Anouk geschreven met als titel: ‘Anouk is een blonde del die weigert om de pil te slikken’. Het zorgde voor een hoop herrie op het internet in Nederland en België. Maar is dat wel terecht? Hierbij een kleine beschouwing om het antwoord te vinden op deze prangende vraag.

Wat is hier aan de hand?

Herman Brusselmans, de Vlaamse boekenschrijver en columnist van onder meer Nieuwe Revu neemt elke week even de tijd om “korte metten te maken met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis”. Een concept dat zich uitstekend leent om – voornamelijk – bekende Nederlanders en Belgen zoals schrijver Harry Mulisch, Josje Huisman van K3 en presentatrice Floortje Dessing kapot te maken. En niet alleen Nederlanders en Belgen, maar ook wereldiconen zoals Patti Smith worden uitgebreid verhandeld. Gisteren schreef Brusselmans dus iets over Anouk, en het stukje was tamelijk grof. Het gaat vooral over zijn afkeer van het aantal zwangerschappen dat ze heeft gehad: “Deze blonde del weigert om de pil te slikken omdat haar kop er nog dikker van zou worden.”

En nu is er hommeles. Niet alleen Vrij Nederland wijdde er een stuk aan, ook de Telegraaf, De Dagelijkse Standaard en hln.be berichtten erover. De column stuit voornamelijk op felle kritiek met betrekking tot flauwe grappen en seksisme.

Waarom zou je je druk moeten maken?

Ten eerste is het nogal oud nieuws, want was deze hele ophef over de zwangerschappen van Anouk niet vorig jaar al begraven, toen verschillende media zoals het AD, en Twitter ruim een jaar geleden ook al over de zwangerschappen van Anouk vielen? Ten tweede is de column een grote brei van lelijk seksisme: Een vrouw op waarde schatten door middel van haar uiterlijk en seksualiteit is natuurlijk hartstikke niet-woke. En Brusselmans is ook volgens Twitteraars uit de bocht gevlogen: ‘Ver onder de gordel’, ‘een walgelijk stuk column’, ‘een debiele rant’ – een kleine greep uit de reacties op Twitter.

De meeste kritiek is dus dat het een behoorlijk seksistisch en lomp tekstje is. Gisteren verscheen er een opiniestuk over in Vrij Nederland, waarin de schrijver uitlegt dat ze heus wel snapt waarom zo’n stuk geschreven wordt – want woede betekent immers kliks. Maar er kan beter worden geklikt op stukken met journalistieke waarde, in plaats van plat seksisme, vindt ze.

Bovendien, en misschien nog wel belangrijker: het is hartstikke onaardig om zo over Anouk te schrijven, en onaardig om zo over haar kroost te schrijven, vind ik.

Waarom zou je je niet druk moeten maken?

Nieuwe Revu kent een lange geschiedenis van niet zo heel politieke correcte stukken en vaak wordt er bewust controverse uitgelokt. Brusselmans is zelf natuurlijk ook bekend om zijn politieke incorrectheid en vrouwonvriendelijkheid. Wat dat betreft is dit een duidelijk vooropgezet plan om mensen op stang te jagen, wat in feite een zeer saaie en achterhaalde manier is om controverse te schoppen, en dus een reden om hier ‘gaap’ over te zeggen.

Deze column is bovendien onderdeel van een reeks columns waarin Brusselmans iedereen de mond snoert – ook bijvoorbeeld Freddy Mercury of Remco Campert. Het zijn allemaal hatelijke columns die behoorlijk overdreven en satirisch zijn, en ingaan op uiterlijk en kwetsbaarheden voor een komisch effect. De ophef is sowieso nogal selectief, want een paar weken geleden vergeleek Brusselmans Karin Bloemen qua dikte met de afsluitdijk, en daar was een stuk minder ophef over.

Volgens de hoofdredacteur van Nieuwe Revu, Jonathan Ursem, was hier trouwens sowieso geen sprake van seksisme, maar werd Karin Bloemen dik genoemd omdat ze dik is, niet omdat ze vrouw is. Niet zo zeiken dus.

De draak steken met beroemde mensen zou moeten kunnen, vooral in een tijd waarin sommigen zich ergeren aan de ontwikkeling dat we zo politiek correct moeten zijn. Als je een publiek figuur bent, kun je kritiek verwachten, zeker als je zoveel kinderen neemt als Anouk.

Moet je je nou wel of niet druk maken?

Dat Herman zich hard maakt voor het vermijden van politieke correctheid maakt het stuk natuurlijk niet minder seksistisch, of onnodig grof. En dat Brusselmans het veelbesproken feit dat Anouk veel kinderen heeft met verschillende mannen nog steeds aanhaalt als hoofdargument in een column met als onderwerp ‘Anouk is stom en een slet, want zij heeft dikke tieten en was zes keer zwanger!’, is vooral vreselijk lui. Daar zou je je best druk om kunnen maken.

Het is aannemelijk dat Herman – en al zijn fans – ervan overtuigd zijn dat deze tekst een prima column is, waarin hij, zoals beloofd, spot met mensen die ervoor gekozen hebben om zich publiekelijk te profileren. Maar we kunnen wel zeggen dat het gehalte van grofheid en het seksisme zó overdreven simpel is, dat de ongerijmde humor uit zo’n beschrijving van Anouk’s leven eigenlijk niet echt de moeite waard is om te lezen. Het feit dat ik na een paar regels verveeld raak en een Youtube-video aanzet van een zeldzame bloem die maar een keer in de zeventig jaar bloeit, bewijst dit wel, lijkt me. Wat je vooral uit deze column kunt opmaken is dat Brusselmans zijn beste dagen als schrijver zo langzamerhand wel achter zich heeft liggen, en daarom zou ik me er tóch niet al te druk over maken.