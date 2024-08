Moeten we ons druk maken om de wijkagent die trots poseert met wat wietplanten?

Wijkagent Alex Braakenburg riep afgelopen weekend de toorn van het halve internet over zich af, toen hij trots poseerde met een paar wietplanten die hij zojuist uit iemands tuin had verwijderd. Meer dan duizend mensen gaven op Facebook aan dat ze boos waren over de actie van de ijverige diender. Bijna 900 mensen gaven de foto juist een like.



Wat is hier aan de hand?

De agent ontdekte in een woonwijk in het lommerrijke Harderwijk Zuid vijf wietplanten in een achtertuin. In principe mag dat: het beleid is dat tot vijf planten gedoogd worden. De wijkagent ging echter toch over tot actie, omdat hij het niet oké vond dat iemand zomaar drugs kweekt in een woonwijk, waar ook kinderen wonen.

Bovendien, zo schreef hij op Facebook, krijgt het straatbeeld door de aanwezigheid van wietplanten een ander karakter, waardoor het zomaar kan gebeuren dat de verloedering toeslaat.

Waarom zou je je druk moeten maken?

In Nederland wordt het bezit van vijf wietplanten gedoogd. Dat wil zeggen: het mag officieel niet, maar zolang je niet meer dan vijf planten hebt is het oké en word je niet vervolgd voor het telen van illegale drugs. Dat is op zich een vrij heldere afspraak, maar het wordt nogal onduidelijk als elke agent de regels op zijn eigen manier gaat invullen. Dat deze agent het naar zijn persoonlijke maatstaven “simpelweg geen gezicht” vindt, is niet écht een solide argument om iemands plantjes in beslag te nemen. Grijpt deze diender ook zo daadkrachtig in als iemand een totaal verlepte rododendron in zijn tuin heeft staan? Waarschijnlijk niet.

Het is best mogelijk dat de eigenaar van deze vijf plantjes die op zijn balkon had staan omdat hij de wiet gebruikt als medicijn. Medicinaal gebruik van cannabis is één van de redenen dat dit gedoogbeleid überhaupt bestaat. Agent Alex deed in zijn facebookpost een poging om de inbeslagname van de plantjes te rechtvaardigen door te vertellen dat hij sowieso al bij de bewoner van het betreffende pand op bezoek was vanwege een rechercheonderzoek, maar ook boeven hebben weleens last van gewrichtspijn of andere kwalen waarbij een jointje verlichting kan bieden. In dat licht zou het in beslag nemen van de planten vrij lullig kunnen zijn, zeker gezien het feit dat de enige coffeeshop van Harderwijk onlangs is gesloten.

Waarom zou je je niet druk moeten maken?

Wijkagent Alex heeft – zo mogen we aannemen – het beste voor met Harderwijk Zuid. Waarschijnlijk gelooft hij oprecht dat omwonenden aanstoot nemen aan een paar wietplanten. Wat moeten de kinderen wel niet denken van een buurman die zomaar de planten in zijn tuin laat groeien waarvoor hun ouders steeds waarschuwen?

Daarbij staat Alex feitelijk in zijn recht. Dat je niet vervolgd wordt om vijf planten op je balkon, wil niet zeggen dat je niet het risico loopt dat een waakzame diender ze in beslag komt nemen; een beetje zoals je geen boete krijgt als je wiet op zak hebt, maar wel het risico loopt dat het in beslag wordt genomen als een agent het bij je aantreft.

Bovendien doet deze actie vermoeden dat het verder allemaal prima gaat in Harderwijk Zuid. Als de wijkagent zich bij de aanblik van een paar wuivende wiettoppen geroepen voelt om in actie te komen, zal hij verder niet al te heftige dingen meemaken, en dat is goed nieuws – we hebben immers allemaal het beste voor met Harderwijk Zuid, toch?

Moet je je nou wel of niet druk maken?

De actie van wijkagent Alex is misschien wat overijverig, maar je hoeft je niet per se druk te maken om de inbeslagname van vijf wietplanten. Die wietplanten groeien wel weer terug, en als de eigenaar van de planten écht zo graag een paar joints wil roken, dan kan hij daarvoor best naar Apeldoorn rijden. Dat is weliswaar niet om de hoek, maar het is wel een hartstikke mooi tochtje over de Veluwe.

Je zou je wel een beetje druk kunnen maken om het feit dat de wijkagent deze flauwe actie zo breed uitmeet op social media. De politie laat graag aan mensen op Facebook zien waar het korps zich zoal mee bezig houdt. Dat kan goed werken, bijvoorbeeld als er weer eens spannende GoPro-beelden van een achtervolging online worden gezet. Het komt alleen regelmatig voor dat agenten zo enthousiast zijn over hun aanwezigheid op Facebook en Twitter, dat ze het doel van hun posts voorbij schieten. Dat is precies wat hier is gebeurd. Door via social media wat inzicht te geven in hun dagelijkse werkzaamheden kunnen agenten het beeld wegnemen dat ze de hele dag niets anders doen dan burgers pesten. En dat is precies niét wat wijkagent Alex met deze post heeft bereikt.

Een paar uur na publicatie van dit artikel verwijderde de wijkagent zijn facebook- en twitteraccount. Hieronder staat een screenshot van de post waar het allemaal om ging.