Moeten we ons druk maken om Jim Bakkum die een Cubaan speelt?

Er heerst consternatie in de wereld van musicals, waar de mensen normaal gesproken vrolijk dansend over straat gaan, waarbij ze om de een of andere reden altijd met paraplu’s zwaaien, ook als het helemaal niet regent. Dat is nu even anders, want er is gedoe om de nieuwe voorstelling On Your Feet!, waarin het levensverhaal van de Cubaanse zangeres Gloria Estefan wordt verteld.



Wat is hier aan de hand?

Gloria Estefan is erg Cubaans, net als haar man Emilio. Een van de karakteristieke eigenschappen van Cubanen is dat ze niet ergens in een polder in bijvoorbeeld Alkmaar zijn geboren, en zo zien ze er doorgaans ook niet uit. Toch koos het Nederlandse productieteam van On Your Feet! voor een geheel witte cast. Vajèn van den Bosch uit Brabant speelt Gloria, de rol van haar man Emilio wordt gedeeld door Tommie Christiaan en Jim Bakkum, twee musicalacteurs die wél in Alkmaar zijn geboren.

Waarom zou je je druk moeten maken?

Whitewashing is een bestaand probleem. In Hollywood is het besef dat het niet oké is om blanke acteurs niet-blanke rollen te laten spelen wel zo’n beetje ingedaald, maar op het Nederlandse musicalpodium kun je blijkbaar nog best een beetje doen alsof je een andere kleur hebt dan die waarmee je geboren bent, want het blijft acteerwerk hè. Je zou je hier druk om kunnen maken omdat dit soort musicals de uitgelezen mogelijkheid vormen om eens een paar latino’s de kans te geven om zich te bewijzen op een groot musicalpodium. Het is jammer dat die kans niet wordt aangepakt, en dat op die manier de oogverblindende witheid van het musicallandschap in stand wordt gehouden.

Het argument dat Tommie Christiaan hier in een interview met AD tegenin brengt is dat er nou eenmaal niet zo’n grote latinogemeenschap is in Nederland. Daar rekent Tommie toch lelijk buiten Jody Bernal, die tegenwoordig ook een musicalcarrière heeft. Misschien bedoelt hij dat er in Nederland niet zoveel grote niet-witte musicalsterren zijn, maar dat probleem blijf je dus houden als je steeds witte Nederlanders voor niet-witte rollen blijft vragen.

Een ander heikel punt is de taal. Emilio spreekt bijvoorbeeld met een zwaar Spaans accent. “Je kunt hem eigenlijk niet neerzetten zonder dat accent,” zegt Jim daar in datzelfde interview over. Jim Bakkum die een Spaans accent nadoet is niet alleen beledigend voor iedereen met een Spaans accent – het kan niet anders dan dat dit een tenenkrommende ramp wordt.

Waarom zou je je niet druk moeten maken?

Vajèn, Jim en Tommie zijn helemaal naar Amerika gevlogen om aan Gloria en Emilio te vragen of het oké is als zij hen vertolken in deze musical, en Gloria en Emilio zijn daar helemaal down mee. En waarom zouden we hier een probleem van maken als de mensen om wie het gaat het oké vinden? Bovendien gaat het hier om een musical, en hebben mensen die verhalen schrijven – ook als daarin gezongen en gedanst wordt – een zekere artistieke vrijheid.

Moet je je nou wel of niet druk maken?

Je kan je hier heel goed druk om maken, omdat whitewashing dus echt een probleem is. Of dat betekent dat je je hooivork uit het vet moet halen om voor de ingang van het Circustheater in Scheveningen te gaan staan moet je natuurlijk zelf weten. Waar je je ook druk over zou kunnen maken, is het feit dat Jim Bakkum alweer de mannelijke hoofdrol in een musical heeft gekregen, net als in de vorige duizend Nederlandse musicals.

Tommie Christiaan kan wel beweren dat Nederland een kleine latinogemeenschap heeft, maar als we naar de affiches van musicals in de afgelopen jaren kijken lijkt het er vooral op dat Nederland een schrijnend gebrek aan musicalacteurs heeft.