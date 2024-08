Moeten we ons druk maken om Wendy van Dijk?

Oei! Er is ophef, en die ophef gaat over Wendy van Dijk. Nee, mensen maken zich niet druk over Wendy’s overstap van RTL naar SBS – het maakt niemand écht iets uit welke van al die blonde televisievrouwen precies The Voice presenteert, toch? Maar er is wel behoorlijk wat te doen over Wendy’s deelname aan de #10yearchallenge. Dat is die trend waarbij je een foto van tien jaar geleden naast eentje van nu zet, zodat de algoritmes van Facebook voortaan nog beter zijn in gezichtsherkenning.

Oké, wat is er precies aan de hand?

Wendy postte een foto van tien jaar geleden op haar Insta, waarop ze verkleed is als haar typetje Dushi, uit het tv-programma Ushi en Dushi. Dat was weer een spinoff van Ushi en van Dijk, het niet erg woke programma waarmee Wendy ooit beroemd werd. Die Dushi is een Antilliaans personage (gespeeld dus door Wendy van Dijk) dat vooral heel erg stereotyperend is. Daar konden we in 2009 met z’n allen misschien wel om lachen, maar ook voor Wendy is het is inmiddels 2019.

Waarom moeten we ons hier wél druk om maken?

Wendy van Dijk staat hier olijk te poseren in blackface, en heeft voor de gelegenheid een extra brede neus opgeplakt. Jezelf als witte vrouw zo’n karikaturaal karakter aanmeten, is problematisch. Je kunt daar namelijk de indruk mee wekken dat het oké is om te lachen om de uiterlijke kenmerken van mensen met een andere afkomst dan de jouwe. Dat is een uitstekende opstap naar daadwerkelijk racisme. Bovendien heeft het zwart schminken van je gezicht historisch gezien een nogal racistische lading.

Waarom hoeven we ons hier niet zo druk om te maken?

De foto die Wendy van Dijk postte is van tien jaar geleden. Tien jaar geleden dachten we allemaal anders over dingen. We luisterden nog enthousiast naar R. Kelly, stuurden de Toppers naar het songfestival, en waren nog niet allemaal even doordrongen van de gevoeligheid van dit soort typetjes. En als het tien jaar geleden op tv kon, dan kan je daar nu toch ook nog wel op terugkijken?

Oké, maar moeten we ons nou wel of niet druk maken?

Ja, we moeten ons hier wel druk om maken. Want er is inderdaad veel veranderd in de afgelopen tien jaar. Gelukkig maar. Een programma als Ushi en Dushi zou nu niet meer zo snel op tv worden uitgezonden, en zeker niet zo kritiekloos als dat tien jaar geleden gebeurde. En dat is een prettige ontwikkeling, want niemand wordt beter van racistische stereotypes. Dat Wendy van Dijk niet beseft dat het daarom een slecht idee was om juist déze foto uit haar archief op te duikelen, geeft niet alleen aan dat ze zich blijkbaar niet erg bezig heeft gehouden met de discussie die hier de afgelopen jaren over is gevoerd – of nog erger: dat ze daar geen fuck om geeft – maar ook dat de nummer 2 televisievrouw van Nederland (sorry, maar Linda is en blijft toch echt nummer 1) blijkbaar geen team om haar heen heeft dat haar vertelt dat dit soort Instagramposts door veel mensen niet met overdonderend gejuich zullen worden ontvangen. En die tweede conclusie is bijna net zo triest als de eerste.