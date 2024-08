Moeten we ons druk maken over die rare Kerstboodschap van Mark Rutte?

In deze rubriek geven we je advies over of je je druk moet maken over een bepaalde ophef. Deze keer: Minister-President Mark Rutte plaatste afgelopen week een Kerstboodschap op zijn facebookpagina, waarvan niemand goed begrijpt wat hij zegt. Kijk:



Screenshot via de facebookpagina Mark Rutte

Wat is er aan de hand?

De Minister-President plaatste bovenstaande Kerstboodschap op Facebook, die begon met deze zin: “Ik wil dat de aandacht dit jaar uitgaat naar al die Nederlanders die willen genieten van onze prachtige decembertradities, en niet naar de kleine groep die ze probeert te verpesten.” In het bijbehorende filmpje zegt Rutte: “De decembermaand zit bomvol tradities. Maar die raken wel eens een beetje ondergesneeuwd door alle discussies en al het gedoe.”

Videos by VICE

Er zijn inmiddels een paar dagen verstreken, waardoor iedereen ruim de tijd heeft gehad om na te denken over wat Rutte hier in godsnaam bedoelt. Toch is de verwarring in de comments onder het bericht en in de rest van Nederland nog steeds oneindig groot.

Waarom zou je je druk moeten maken?

Volgens de baas van het land is er een kleine groep die onze prachtige decembertradities wil verpesten. Alleen is volkomen onduidelijk wat voor groep dit is en om welke tradities het gaat. De enige feitelijke omstandigheid is dat ongeveer een kwart van de Nederlanders vindt dat van één traditie – het Sinterklaasfeest – één element – het uiterlijk van Zwarte Piet – op zich weleens aan een kleine verandering toe is, aangezien het een domme karikaturale weergave van gekleurde mensen is.

Rutte heeft het echter over een groep die erop uit is om onze decembertradities te verpesten. Misschien is er een geheim genootschap van decembertraditieverpesters, waar alleen Rutte iets vanaf weet. Misschien is hij bang dat de Chinezen er op een dag met alle oliebollen vandoor gaan. Hij is zo laaiend vaag in z’n formulering dat iedereen zich aangesproken kan voelen en zich hier druk over kan maken.

Alleen, waar hij zich nou op baseert blijft zeer de vraag. Vorig jaar rond deze tijd zei hij bij Eenvandaag dat Nederland “een krankzinnig land” aan het worden is, omdat het woord ‘Kerst’ niet meer gebruikt zou mogen worden, volgens Rutte “om politiek correcte redenen”. Er zou een War on Christmas gaande zijn, vaak in verband gebracht met islamisering.

Het enige is dat er totaal niets van dit alles waar is, dat het woord ‘Kerst’ zelfs vaker wordt gebruikt dan het neutralere ‘feestdagen’, en dat de VVD die term zelf te pas en te onpas op z’n feestkaarten gebruikt:

Misschien dat Mark Rutte een vuist wilde maken tegen de kleine groep die vindt dat de vuurwerktraditie moet worden aangepast, aangezien die leidt tot illegale handel, oogletsel, rondvliegende vingers en autobranden. Alleen die kleine groep bestaat uit iets meer dan de helft van alle Nederlanders, dus dat kan het eigenlijk ook niet zijn.

Ook andere decembertradities – zoals vragen wat iedereen gaat doen met Oud en Nieuw, een sleutel in de neus van je baas douwen tijdens het kantoorkerstfeest, aan honderd mensen vertellen dat je nog niet weet wat je gaat doen met Oud en Nieuw, je misselijk eten aan Sinterklaasartikelen die je na 5 december met korting hebt gekocht, wanhopige groepswhatsapps sturen over wat iedereen gaat doen met Oud en Nieuw – lijken niet in het geding.

Je zou je in elk geval flink druk kunnen maken over de laffe vaagheid waarin de belangrijkste politicus van het land communiceert. Daarnaast zou je zou je best druk kunnen maken over het feit dat de machtigste man van Nederland onterecht beweert dat er een of ander complot gaande is, waarbij een vijand, die vermoedelijk onder ons is, probeert om ‘onze’ decembertradities af te pakken. Dat schept namelijk een nogal wantrouwig sfeertje, waar je zéker rond de Kerst niet op zit te wachten.

Waarom zou je je niet druk moeten maken?

Aangezien niemand een idee heeft over welke groep Mark Rutte het heeft, hoeft in principe niemand zich aangesproken voelen. Bovendien vindt de Minister-President, net als pakweg 100% van alle Nederlanders, dat onze decembertradities niet moeten worden verpest, dus we zijn het allemaal roerend met elkaar eens. Dat zorgt voor een saamhorig sfeertje, zo rond de Kerst. Héérlijk.

Moet je je nou wel of niet druk maken?

Rutte heeft hartstikke gelijk in het feit dat je deze warme en gezellige tijd van het jaar niet moet laten verpesten – bijvoorbeeld door een Minister-President die vlak voor de feestdagen nog even z’n land in verwarring en onderling wantrouwen stort met een niet bestaand complot. Uiteindelijk heeft deze videodrol maar één echt effect – dat sommige autochtonen zich gesterkt voelen in hun angsten dat allochtonen in Nederland langzaam alles wat hen lief is komen verbieden. Misschien kunnen we het hier na de varkensrollades, stoofpeertjes, oliebollen en appelbeignets dus toch nog eens over hebben.