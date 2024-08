Molenbekenaars over de ‘islamsafari’ van Geert Wilders en Filip Dewinter

In september kondigde Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter aan dat hij samen met Geert Wilders op ‘islamsafari’ zou gaan in Molenbeek. “Een wandeling langs de plaatsen in Brussel die het ergst getroffen zijn door de islamisering,” zo zei hij. Wilders zou zelf aan Dewinter gevraagd hebben om hem rond te leiden. “Molenbeek is een voorbeeld van hoe een gemeente volledig kan islamiseren, zonder dat we er nog enige greep op hebben,” aldus de PVV-voorzitter. De twee noemen de gemeente ‘de jihadhoofdstad van Europa’. De rondleiding was gepland voor 3 november, afgelopen vrijdag dus, maar na veel ophef legden de burgemeesters van Molenbeek en de stad Brussel hen een verbod op. Wilders droop af, Dewinter ondernam nog een poging om de grens over te steken naar Molenbeek, maar werd daar tegengehouden door de politie.

In Molenbeek besloten ze om de negativiteit tegen te gaan en een buurtfeest te organiseren. Het werd tegelijkertijd een ontvangstcomité voor de twee politici. Ik vroeg aan enkele feestvierders wat ze van het hele gedoe vonden.

Patricia en Bibi, 19 en 21

VICE: Hoi! Dewinter en Wilders zouden hier op bezoek komen. Wat vonden jullie van dat plan?

Bibi: Verschrikkelijk!

Patricia: Alleen al de naam die ze eraan gaven, ‘islamsafari’.

Bibi: Je had vroeger ook een soort dierentuinen met mensen uit verschillende landen. En dat gingen witte mensen dan bekijken. Het kan toch echt niet dat je anno 2017 nog zegt dat je op ‘mensensafari’ gaat.

Hoe vinden jullie dat Molenbeek wordt afgebeeld in de media?

Patricia: We hadden het net nog over beelden die we in het nieuws hadden gezien over Molenbeek. Politiewagens, enge mannen met baarden… Wij zijn elke dag in Molenbeek, omdat we hier op school zitten, en die beelden geven echt een verkeerd beeld. Het is hier fantastisch.

Bibi: De eerste keer dat ik naar school fietste, bedacht ik me: oké, nu betreed ik echt Molenbeek. Het eerste wat ik zag waren twee Arabische mannen met die typische kleren die elkaar tijdens de begroeting een kus gaven. Maar voor zulke mannen hoef je toch niet bang te zijn? Het is hier heel relaxed. Ik kan hier prima in een kort jurkje lopen. Daarnaast moet je je bedenken dat al die kleine jongetjes hier ook die beelden te zien krijgen.

Wat vinden familie en vrienden ervan dat jullie naar school gaan in Molenbeek?

Patricia: Als ik mensen vertel dat ik naar school ga in Molenbeek krijg ik soms wel rare blikken. Mensen vragen zich af of dat wel een goed idee is.

Proberen jullie de vooroordelen die mensen hebben te bestrijden?

Bibi: Mijn ouders waren laatst op bezoek en toen hebben we fietsen gehuurd om door de buurt te fietsen. Mijn moeder had echt het gevoel dat ze op vakantie was. Ze vond het vreselijk leuk. Je moet de mensen gewoon meenemen en laten zien dat het hier helemaal niet zo eng is. Onbekend is onbemind.

Hebben Dewinter en Wilders te veel aandacht gekregen voor hun actie?

Patricia: Ja, absoluut. Ik vind het trouwens wel goed dat de burgemeester heeft gezegd dat ze niet mochten komen, want ze hadden alleen maar slechte bedoelingen. Maar goed, uiteindelijk werd alles zo opgeblazen en hebben ze gekregen wat ze wilden.

Bibi: Ik hoorde dat Dewinter wel nog de grens wilde oversteken naar Molenbeek, maar kom op zeg, “de grens”. Het is gewoon een kanaal, doe normaal.

Patricia: Ik dacht ook al, welke grens? Het is ook gewoon een deel van Brussel.

Als jullie zelf een rondleiding konden geven aan de twee mannen, wat zouden jullie dan laten zien?

Bibi: Dit feest hier!

Patricia: Als ze hier zouden komen zouden ze met hun neus op de feiten gedrukt dat het hier wel fijn is om te zijn. Ik hou van Molenbeek en ik ben er ook niet bang voor. Molenbeek is niet eng.

Bibi: Ze spelen het natuurlijk ook heel slim door te zeggen dat zij er niet in mogen, maar de terroristen wel. Sommige mensen die niet beter weten nemen dit soort gedachtes direct over.

Jozef, 31

Wat vind je van de actie van Dewinter en Wilders?

Jozef: Potsierlijk. Het is een symbolische actie die niets te maken heeft met de realiteit. Het is verstoken van enig besef van de realiteit, en het gaat voorbij aan alle complexiteit die je in een grote stad hebt.

En van de term ‘islamsafari ‘?

Dat is een heel problematische term. Het roept allerlei associaties op die te maken hebben met ons verleden, namelijk het kolonialisme.

Waarom denk je dat ze het toch gebruikt hebben?

Omdat de mensen die op hen stemmen er dezelfde associaties bij hebben, en daar het probleem niet van inzien. Dat is natuurlijk zo problematisch. Het is in een bepaald opzicht een goed gekozen metafoor. Het plaatst hen in de rol van de kijker en maakt van ‘de anderen’ een soort wilde beesten. Daarnaast gebruikt Dewinter ook de term ‘grens’, die ook goed past in de metafoor van safari. Hij ziet zichzelf als de verdediger van een bepaalde cultuur die het durft om de grens over te steken in het gevaarlijke reservaat.

Vind je het verbod van de burgemeester een goede beslissing?

Eigenlijk niet. De burgemeester versterkt het idee van ‘een gebied waar hij niet binnen mag’. Dat maakt de metafoor alleen maar sterker.

Wat vind je zelf van Molenbeek?

Molenbeek is meer dan alleen Oud-Molenbeek. De problemen die genoemd worden hebben vaak te maken met Oud-Molenbeek en niet de hele gemeente. Vaak wordt dat te snel veralgemeniseerd.

Ik kom vaak in een buurt in Molenbeek waar mensen met tientallen nationaliteiten op een klein gebied proberen samen te leven. Als we Molenbeek kunnen gebruiken als metafoor voor iets, dan lijkt het mij geschikt om te kijken hoe wij in de toekomst met multidiversiteit kunnen omgaan. Er spelen dus ook nog andere dingen dan alleen het extremisme. Daarom is dit gewoon een misplaatste actie. Dewinter en Wilders zien Molenbeek als één cultuur, terwijl hier zoveel verschillen te vinden zijn. Dat zou ik ze zeker willen laten zien.

Yassine, 18

Hoi Yassine, wat vind je van de islamsafari?

Als je het over een safari hebt, dan heb je het volgens mij niet over mensen. Dan heb je het over dieren. En als ik hier zo om me heen kijk, dan zie ik geen dieren. Ik zie allemaal mensen die praten en lachen en het gezellig hebben. Volgens mij hebben Dewinter en Wilders het gewoon mis.

Stel dat jij ze iets uit Molenbeek zou kunnen laten zien, wat zou dat zijn?

Ik heb eigenlijk niks om ze te laten zien, waarom zou ik ze iets willen laten zien?

Vind je wel dat ze welkom zijn hier?

Ze zijn als mens welkom, maar Molenbeek is geen plek voor racisten of voor terroristen, of voor wie dan ook die slechte bedoelingen heeft. Je bent hier alleen welkom als je vredelievend bent.

Wat vind je van de mediabeelden over Molenbeek?

De media is altijd uit op sensatie.

Maar klopt het beeld dat ze laten zien?

Kijk, wat ze tonen is vaak nieuwswaardig. Maar ik vind ook dat ze eens naar de positieve kanten zouden moeten komen kijken.

Doe je zelf iets om de negatieve beeldvorming tegen te gaan?

Ik ben zelf heel actief bezig in de politiek en ik ben jeugdadviseur. Ik help jongeren met problemen. Ik probeer er gewoon het beste van te maken en roep op aan iedereen om gewoon de beste versie van zichzelf te zijn.

Malika, 33

Hallo, hoe denk jij over de islamsafari?

Malika: De afgelopen jaren is er natuurlijk heel veel gebeurd in Molenbeek, dat moeten we zeker niet ontkennen. Er moet nog heel veel veranderd worden en de politiek en de mensen zijn daar ook hard mee bezig. Maar alsjeblieft Dewinter en Wilders, laat het zijn gang gaan. Het heeft tijd nodig. Het komt allemaal wel goed.

Hoe zie jij Molenbeek?

Hier wonen zie ik als een verrijking. In Molenbeek is zoveel te doen. Het is een luxe om hier te kunnen wonen. Je hebt een warme bakker, een slager, maar er zijn ook veel culturele dingen te doen. Alleen komt dat nooit aan bod in de media. Het is altijd alleen maar het negatieve.

Probeer je zelf iets te doen om de vooroordelen tegen te gaan?

Ik zou graag hier in dit interview een oproep doen: kom langs en ervaar het zelf. Dit buurtfeest is daarnaast een goed initiatief om de gemeente in een positief daglicht te zetten. Ik kan me goed voorstellen dat die vooroordelen hard kunnen aankomen bij jongeren. Ze denken al vaak: ik heb donker haar, bruine ogen, ik kom uit Molenbeek en ik krijg daardoor geen kansen. Dat maakt dat zij zich geviseerd voelen, waardoor ze vaak kansen laten liggen. Maar als wij als gemeenschap tegen hen kunnen zeggen dat ze er toch volledig voor moeten gaan, en zich niks aan moeten trekken van wat mensen allemaal over ze zeggen, dan kunnen ze er zeker komen. Dat vind ik een heel belangrijke boodschap.

Pien, 27

Wat vind je ervan dat Wilders en Dewinter op islamsafari wilden komen?

Pien: Ik denk dat ze het gedaan hebben omdat ze hoopten dat het verboden zou worden. Om een enorme storm in een glas water te creëren. Dat is ze gelukt.

Molenbeek wordt ook vaak negatief in de media afgebeeld, klopt dat beeld?

Nee, absoluut niet. Door die negatieve beelden raakt Molenbeek over de hele wereld bekend. De ouders van mijn vriend wonen in Frankrijk en zij willen er altijd alles over weten. Het wordt een soort mythische plek. Het wordt omschreven als een jihad-hoofdstad. En dan loop je hier rond en dan zie je dat het een gewone wijk is met families, kinderen die buiten spelen en mensen die boodschappen doen.

Hoe denk je zelf over Molenbeek?

Ik heb alleen maar positieve ervaringen. Ik werk hier. Ik vind het een leuke gemeente, je hebt hier heel wat leuke plekjes.

Probeer je de vooroordelen tegen te gaan?

Je moet Molenbeek gewoon zien als een wijk zoals elke andere wijk. Je hoeft het geen speciale behandeling te geven.

Wat zou je Dewinter en Wilders laten zien?

Om de hoek is een erg schattig museumpje over de industrie in de buurt, met een mooi binnenplaatsje. Het laat ook een heel andere geschiedenis zien van Molenbeek. Het lijkt bijna alsof je in Frankrijk bent als je daar bent. Daar wil ik ze gerust eens mee naartoe nemen.