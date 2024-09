Moltissimo: Mario Batali kookt steak Milanese & gevulde courgette

In de allereerste aflevering van onze fonkelnieuwe show MOLTISSIMO kookt Mario Batali voor actrice Rosie Perez en VICE-journalist Ben Anderson. Voordat hij de MUNCHIES-testkeuken in Brooklyn betreedt, loopt hij een rondje op zijn oranje Crocs door de moestuin om wat kruiden en sla te verzamelen voor zijn gerechten: steak Milanese met kruidensalade en gevulde courgette met lamsvlees en munt. Het eerste gerecht is een eerbetoon aan Rosie’s Puerto Ricaanse wortels, het tweede aan Bens verslaggeverswerk in Noord-Afrika.