Moltissimo: Mario kookt voor Action Bronson & Missy Robbins

In de laatste aflevering van het eerste seizoen van MOLTISSIMO, kookt Mario een Toscaanse lunch voor rapper Action Bronson en chef Missy Robbins van restaurant Lilia in Brooklyn. Eerst eten ze ribollita, een stoofpot van cannellinibonen, geplette tomaat en snijbiet; daarna volgt arista Toscana, een met knoflook doorspekte varkensrib, overladen met venkelstuifmeel en geroosterd in een mengeling van ui, venkel en rauwe melk. Mario, Action en Missy mogen het dan niet op elk vlak met elkaar eens zijn, op deze hartige en belachelijk smaakvolle maaltijd zijn ze allemaal ongekend verliefd.

