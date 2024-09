In deze aflevering van MOLTISSIMO schotelt Mario Batali een New Yorkse kok en een chef uit Los Angeles een Italiaanse maaltijd voor. Nicholas Morgenstern van Morgenstern’s in New York en Wes Avila van Guerilla Tacos in LA schuiven aan voor Coietti, een specialiteit uit de familie van Batali, en een gigantische kom Trenette Genovese. Cin cin!