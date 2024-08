Mona Lisa’s die niet de echte ‘Mona Lisa’ zijn

Voordat de Mona Lisa in 1911 werd gestolen, was het helemaal niet zo’n bekend kunstwerk. Nu is het schilderij van Leonardo da Vinci met gemak het beroemdste kunstwerk van Frankrijk. Het feit dat het gemaakt is door een Italiaan doet niets af aan de onstuitbare Franse trots, die ook zeker op dit werk van toepassing is. Door de jaren zijn er een boel reproducties en herinterpretaties van het portret met de mysterieuze glimlach gemaakt, en Electric Objects heeft vijftien van de beste reproducties bij elkaar gebracht in de verzameling ‘Lona Misa’.

Het kunstplatform van Giphy heeft uit het publieke domein beelden geselecteerd die dicht bij de compositie van Da Vinci blijven. In Lona Misa vind je zowel nageschilderde Mona Lisa’s van anonieme schilders, als bekende herinterpretaties zoals die Marcel Duchamp waarop hij de vrouw een krulsnorretje gaf. Alex Ginsberg van Electric Objects vertelt ons dat er ook veel naaktversies voor handen waren, maar dat ze die uit de collectie hebben gehouden.

Het idee achter de verzameling is om te laten zien dat het stelen of herinterpreteren van andermans creatieve werk van alle tijden is, en niet zozeer een dingetje van het internet. Daarom sluit de beschrijving bij de verzameling ook af met de vraag: kun je het origineel herkennen?

Mocht het je nog niet zijn opgevallen, verklapt Ginsberg het antwoord als we hem spreken. “De echte Mona Lisa zit er dus helemaal niet tussen,” zegt hij.

De volledige collectie kun je bekijken op de website van Electric Objects.