Moodica streamt een oceaan van rust naar je beeldscherm

We leven in een hectische wereld waarin we continu worden overspoeld door flitsende lichten en prikkels, chaotische geluiden en overdreven veel sociaal contact. Onze hoofden staan op ontploffen door al die informatie en luttele minuten op de plee bieden je maar eventjes soelaas. Gelukkig bestaat er een platform zoals Moodica. Ze zorgen voor een klein moment van rust met hypnotiserende filmpjes van stukken vlees en vallende domino’s.

“We zijn altijd verbonden met onze telefoon en computer. We worden gestalkt door onze kalender met eindeloze to do-lijstjes en dat is ongelooflijk stressvol,” vertelt Simone Barksy van Moodica aan Creators. “We wilden een plek maken op het internet waar je even een mentale vakantie neemt.” En dat is gelukt. Deze bibliotheek is minder dan een jaar geleden in het leven geroepen, maar je vindt er al een enorm aanbod aan hypnotiserende clips om je in slaap te sussen.

“We hopen dat we een platform worden waar we kunstenaars kansen kunnen geven, ze ondersteunen en ze de aandacht geven die ze verdienen,” legt Barksy uit. “We proberen zo clean en minimalistisch mogelijk te werken, waardoor de films perfect tot hun recht komen.”

Op de pagina vind je bijvoorbeeld het werk van ontwerper Javier Perez en kunstenares Lily Hevesh. Maar ook organisaties zoals het Hakai Instituut werken mee. Zij deelden prachtige onderwaterbeelden uit hun onderzoek naar marineleven met Moodica.

“We zijn vooral blij dat we iets hebben gemaakt dat zoveel verschillende soorten mensen aanspreekt,” zegt Barksy. “Het is een goed gevoel om een gemeenschap op te bouwen van verschillende kunstenaars en filmmakers die hun werk kunnen tonen, terwijl we tegelijkertijd een leuke ervaring geven aan de kijkers. Daarbij overschrijden we taalgrenzen, waardoor het voor iedereen toegankelijk is. Het is gewoon heel vrolijk en troostend.”