Moon Moon Moon begint een relatie met Magere Hein in ‘Lifetime’

Mark Lohmann, de zanger en het brein achter Moon Moon Moon, is een echte doe-het-zelver. Live doet de man uit Heerhugowaard het met vier andere muzikanten, maar alles wat de sfeer rond de band zo fantasierijk maakt, doet hij in zijn eentje. De liedjes op zijn debuutalbum I Want! I Want! werden soms in bed opgenomen, de EP Will O’ The Wisp kwam uit als game en elk optreden wordt aangekondigd met een unieke poster van eigen ontwerp.

Zo is ook de clip van Lifetime (in de vorm van een bewegende strip) gemaakt door Mark zelf. Daarin wandelt hij hand in hand met Magere Hein het leven door zonder bang te zijn om te sterven. Het is een ode aan de dood, die de zanger als een constante motivatie ziet om iets te bereiken in het leven. De zorgvuldig opgebouwde gitaarstukjes en zijn zweverige stem vormen een dromerig indiefolknummer met een macaber randje.

Videos by VICE

Lifetime staat op Help! Help!, de nieuwe plaat van Moon Moon Moon, waarvan donderdag de release party is in Utrecht. Bekijk de clip hieronder.