Moon Tapes’ zonnige EP ‘Dos’ is de perfecte remedie voor je vitamine D-tekort

Heb je door die klote wolken ook zo’n vitamine D-tekort opgelopen? Wij hebben de perfecte remedie: zet de nieuwe tweede EP van Moon Tapes op die hier in première gaat. Hij heet heel toepasselijk Dos en staat hier in ieder geval al de hele dag op repeat.

Vanaf seconde één is het zweven geblazen. De klanken van de Amsterdamse band schommelen ergens tussen Joy Division, The Drums en Beach House. Volgens mijn boekje kan dat eigenlijk niet fout gaan. Opener Surf Song, de titel zegt het zelf, zit meteen raak qua sfeer. Het is de ultieme anthem om naar de perfecte golf te peddelen of om gewoon zorgeloos in zee te dobberen. Ook op Oh My Lin zijn de tropische gitaargeluiden niet ver te zoeken. Op Soundcloud bestempelt Moon Tapes hun muziek vaak als #shoegaze maar ons doet het vooral naar de wolken staren.

Videos by VICE

De komende maanden spelen ze een aantal eigen shows en verzorgen ze wat voorprogramma’s.

3 Maart Podium Asteriks (met MICH en Korfbal)

9 Maart Cinetol (Officiële EP release show)

8 April Sugarfactory

28 April Effenaar (support voor MOSS)

Beeld door Danny Griffioen