Moordhuizen en Helletuinen: top tien bestemmingen voor de morbide reiziger

Ook hier in Nederland is het horrorcircus rond Halloween op volle toeren aan het draaien. Er zijn verkleedfeestjes, horrorfilmmarathons en eindeloos veel andere dingen om een angstaanjagend leuke avond te hebben.

Voor alle dolende geesten die op zoek zijn naar een unieke Halloween-ervaring, is er nu het reisboek Atlas Obscura: An Explorer’s Guide to the World’s Hidden Wonders. Het boek is samengesteld door de redacteurs van Atlas Obscura en bevat informatie over meer dan 600 bestemmingen die buiten de gebaande paden vallen.

Videos by VICE

Het boek staat vol rariteiten, van een tuin vol giftige planten in een dorp in Engeland tot een Japanse tempel waar gemummificeerde monniken tentoongesteld worden. Het was bijzonder moeilijk om uit zoveel keuze de tien engste locaties te selecteren, maar het is ons hier uiteindelijk gelukt.

Highgate Cemetery

Londen, Verenigd Koninkrijk

Highgate Cemetery. Beeld: Panyd



Hoewel het nieuwe boek een aantal vermeldingen bevat van fascinerende begraafplaatsen, is Highgate Cemetery onze favoriet. De begraafplaats opende in 1839 en is de laatste rustplaats van zo’n 170000 mensen, waaronder filosoof Karl Marx en auteur Douglas Adams. Ook staat het bekend om de legende dat vampiers ’s nachts over terrein zwerven.

Highgate raakte in de 20ste eeuw in verval, maar de begroeiing geeft de dodenakker een extra enge vibe, wat er ongetwijfeld toe leidde dat films als Taste the Blood of Dracula (1970), Tales from the Crypt (1972) en From Beyond the Grave (1974) er opgenomen werden.

Het Monsterpark

Bomarzo, Italy



Italiaanse prins Pier Francesco Orsini gaf in de 16de eeuw opdracht aan architect Pirro Ligorio om een park vol gruwelijke monsters te ontwerpen. Orsini werd gekweld door oorlogen en de dood van zijn naasten, en wilde een monument dat zijn verdriet en afschuw voor altijd tentoon zou stellen. Het resultaat was Parco dei Monstri, of Monsterpark. Het park is gevuld met nachtmerrieachtige beelden van Romeinse soldaten die gespietst worden door olifanten, reuzen die elkaar aan stukken scheuren en een gekweld gezicht met een gapende “Hellemond” waar bezoekers in kunnen.

De Catacomben van Odessa

Odessa, Ukraine

In de Odessa Catacomben. Beeld: Adam Jones

In het Atlas Obscura-boek staan meerdere catacomben die een morbide reiziger zouden kunnen trekken. Maar zelfs met al die concurrentie, vallen de Catacomben van Odessa op vanwege de rijke historie en vooral de grootte – er ligt bijna 2500 kilometer aan tunnels onder het Oekraïense badplaats.

De tunnels begonnen in de 19e eeuw als kalksteenmijnen. Later huisde het gigantische ondergrondse tunnelnetwerk criminelen en rebellen tijdens de Sovjetoverheersing en vonden er waarschijnlijk ongeoorloofde terechtstellingen plaats. Vandaag de dag zijn de meeste tunnels om veiligheidsredenen afgesloten, maar dat houdt niet iedereen tegen – soms met dodelijke afloop. Misschien.

Zo zou tiener Masha met haar vrienden verdwaald zijn in de tunnels tijdens Oud en Nieuw 2005. Ze zouden daar uiteindelijk door uitdroging gestorven zijn. VICE heeft dat verhaal later weerlegd, maar of het nou een urban legend of een tragisch ongeluk was, past het in het huiveringwekkende verhaal van de ondergrondse stad.

De Kindervreterfontein

Bern, Switzerland

De Kindervreter van Bern, die doet wat hij doet. Beeld: Andrew Bossi/Hans Gieng

In het hart van het pittoreske Bern staat een fontein met daarin een beeld van een feestelijk gekleedde man die aan het schranzen is uit een zak vol dikke baby’s. Niemand weet precies wat de inspiratie was voor de 16e eeuwse kunstenaar die dit monument aan kindkluiven ontwierp; volgens sommigen is het een anti-Semitische afbeelding van Joden, anderen zeggen weer dat het beeld een mythologische oorsprong heeft. Wie er ook afgebeeld wordt, de Kindervreter van Bern is een toeristische trekpleister in Bern, en iets wat je zeker moet bezoeken als je houdt van nachtmerries.

Het Skelettenmeer

Roopkund, India

Botten naast het skelettenmeer. Beeld: Schwiki

Hoog in de Himalayas ligt een meer dat omringd wordt door de botten van zo’n 300 mensen die daar rond 850 na Christusleefden. In 1942 stuitte een wandelaar op het gruwelijke tafereel, maar in de decennia daarna kon niemand bepalen hoe al deze mensen gestorven waren.

Het meest verwarrende waren de grote hoeveelheden schedelfracturen onder de slachtoffers, alsof de groep tegelijkertijd doodgeknuppeld was. Dit leidde tot theorieën over zelfmoordsekten en moorddadige groepen bandieten, maar in 2004 beseften wetenschappers dat er een uitzonderlijke, maar natuurlijke verklaring was – een keiharde hagelstorm. De wonden zaten bovenop de hoofden van de slachtoffers en werden veroorzaakt door bolvormige objecten, waardoor die verklaring eigenlijk heel logisch is.

Voeg dit dus maar toe aan je lijstje onverwachte manieren om te sterven: je staat met vrienden en familie ergens te genieten van een prachtig uitzicht, tot iedereen aan gort wordt gehageld. Dit gebeurde honderden mensen meer dan 1000 jaar geleden. Veel plezier bij je volgende bergwandeling!

De Mummies van Wieuwerd

Wieuwerd, Friesland

In het zeer noordelijke plaatsje Wieuwerd liggen mummies. Geen immigrantenmummies uit Egypte ofzo, maar echte Nederlandse mummies, die voor de schamele prijs van 3 euro te bezichtigen zijn.

In 1765 vonden plaatselijke timmermannen 11 bijzonder goed geconserveerde lichamen in doodskisten. Het vermoeden bestaat dat de koele, droge lucht in de kerk had ervoor zorgde dat de lichamen nauwelijks vergaan waren, maar niemand is daar helemaal zeker van omdat er geen serieus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Van de elf oorspronkelijke mummies zijn er nog maar 4 over, omdat er de afgelopen eeuwen mummies gestolen zijn en bezoekers stukken mummie afgescheurd hebben om mee te nemen als souvenir.

De Helletuin van Wang Saen Suk

Chonburi, Thailand

Attracties in het Hellepark. Beeld: Qormyach

In het Westen wordt het boeddhisme gezien als een redelijk ontspannen religie, maar dat betekent niet dat er geen ruimte is voor helse voorstellingen. Zie bijvoorbeeld Wang Saen Suk in Thailand: een kleurrijk park gevuld met bloederige tableaus van zondaars die balen in het hiernamaals.

Het is een beetje als de Droomvlucht in de Efteling, maar in plaats van sprookjes, elven en paardmensen, zie je het gruwelijke lot van mensen die geen vrolijke after-leven te wachten staat. Zo heb je er eentje met twee 10 meter hoge beelden die hun eigen tong lijken uit te kotsen, terwijl kleinere slachtoffers om ze heen levend gevild worden, of uiteengereten door honden.

“De tuin is een populaire bestemming voor familieuitjes,” schrijven de redacteurs van Atlas Obscura droogjes.

Midlothian Castle

Burk’s Falls, Ontario, Canada

Een aantal krijsende hoofden. Beeld: DaMongMan

Canadese kunstenaar Peter Camani heeft een droom – of een nachtmerrie, afhankelijk van hoe je het bekijkt. Sinds 1989 bouwt Camani op eigen terrein aan een ‘bos’van 5 meter hoge, gillende hoofden, die hij besprenkelt met de as van gecremeerde mensen.

Zijn stekkie is ook versierd met sculpturen van behekste bomen en de ruiters van de Apocalyps. In het midden ligt Midlothian Castle, een fantasy-huis met nog een krijsend hoofd en als bonus een draak als schoorsteen.

De Heksenmarkt

La Paz, Bolivia

Gedroogde llamafoetussen bij de heksenmarkt. Beeld: Revolution_Ferg

Of je nou op zoek bent naar gedroogde kikkers, amuletten, een toekomstvoorspelling of wat gewone llamafoetussen, de Heksenmarkt in Bolivia heeft het. De bergachtige omgeving van La Paz is bekend om haar ‘heksen,’ of yatiri, die winkeltjes op straat uitstallen om hun waar te verkopen. De foetussen zouden bijvoorbeeld geluk en rijkdom brengen en worden vaak begraven onder gebouwen als offer aan de godin Pachamama.

Villisca Axe Murder House

Villisca, Iowa

Villisca Murder House. Beeld: Ryan Moomey

In de vroege ochtend van 10 juni, 1912, werd een doodnormaal huis in Iowa de locatie van een van de meest verontrustende massamoorden van Amerika. Acht mensen kwamen om: Josiah en Sarah Moore, hun vier jonge kinderen en twee gasten die op bezoek waren. De slachtoffers waren allemaal in hun slaapmet een bijl om het leven gebracht; bij slechts een van de slachtoffers werden sporen van zelfverdediging gevonden. Hoewel er wel verdachten waren, is niemand uiteindelijk veroordeeld voor de moord. De zaak blijft tot de dag van vandaag onopgelost.

In 1994 werd het huis gekocht door Darwin en Martha Linn, die overdag en ’s nachts rondleidingen door het huis organiseren. Als je toevallig in de buurt komt en een bezoekje wil plannen, lees dan goed wat er staat op de site: JE KRIJGT NIET JE GELD TERUG ALS JE EEN HELE NACHT IN HET HUIS VERBLIJFT, IN TEGENSTELLING TOT DE GERUCHTEN DIE DE RONDE DOEN,