Nadat Neverland in 2003 werd doorzocht door een team van zeventig politieagenten, verliet Michael Jackson het landgoed om er nooit meer terug te keren. In 2007 en 2008 betrad een groepje jongens stiekem het landgoed, om met een serie foto’s weer naar buiten te glippen. Dit is wat ze zagen.



Lees ook het interview dat onze Amerikaanse collega’s hielden met de jongens.