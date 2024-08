Morgen kun je kunst kopen met alles behalve geld

Kunst kopen is niet voor iedereen even makkelijk. Kunst kost namelijk geld, en dat groeit bij de een nu eenmaal wat beter op de rug dan bij de ander. Terwijl de meeste mensen ook wel andere dingen te bieden hebben dan een goedgevulde portemonnee, dachten Fleur en Wouter van Galerie Fleur & Wouter. Daarom organiseerden ze Art Trade, een kunstveiling waarbij je op kunstwerken kunt bieden met alles, maar niet met geld. Een retourtje Zuid-Spanje, een jaar lang blokfluitles of een oude wasmachine die anders toch in je garage onder een stoflaagje was weggekwijnd – ieder betaalmiddel is toegestaan.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat de deelnemende kunstenaars zelf zo hun voorkeuren hebben. Om te weten waar ze zoal voor te porren zijn – en wat ze überhaupt voor kunstwerken gaan aanbieden – belden we er van tevoren alvast een aantal op.

Videos by VICE

Sam Andrea aan het werk.

Sam Andrea

Biedt aan: Bloedprop Neverland (2016)

Wat voor werk bied je aan?

Vorig jaar woonde ik in een kraakpand bij de Ferdinand Bolstraat, en de feestjes die we daar hadden waren vaak helemaal loco. Neverland, noemden we het. Ik heb die avonden vastgelegd in een aantal schilderijen, en één daarvan heb ik uitgekozen voor de veiling. De kale man die je ziet heet Bloedprop. Ik heb het trouwens weleens iemand in natura aangeboden, maar dat was eigenlijk meer voor de grap.

Wat nou als iemand nu écht in natura wil betalen?

Dat zou ik wel geinig vinden. Maar goed, als iemand zijn of haar lichaam aanbiedt voor dit werk, denk ik dat diegene dat ook wel gratis zou doen. Doe mij maar wat anders.

Stel, iemand wil betalen met een nest jonge puppy’s, ingeënt en al. Wat zou je dan zeggen?

Ik ben te vaak op pad om goed voor een dier te zorgen. Dat zou alleen maar zielig zijn.

Wat hoop je wél dat mensen als ruilobject aanbieden?

Ik heb wel zin om er even tussenuit te knijpen, dus een vakantiehuisje misschien? Een goede massage, lijkt me ook chil. Een paar jaar gratis trainen bij Eastbound Gym – of gewoon een heel leven lang. Of een nieuwe akoestische gitaar, want ik speel nu al jaren op zo’n goedkoop ding van twintig euro. Ik voel vaak de neiging om hem kapot te slaan, maar ja, dit is de laatste die nog heel is.

Eva Mooiman, met op de achtergrond rechts het schilderij Gucci Shades.

Eva Mooiman

Biedt aan: Gucci Shades (2017)

Waar kunnen we precies op bieden?

Ik ben gefascineerd door peperdure fashion. Bloesjes van vierduizend euro, designerstassen, die categorie. Ik vind het interessant hoe iets simpels als een kledingstuk ineens heel duur kan zijn, en dat iedereen zo’n waarde ook anders beleeft; vooral de rijkeren kunnen het kopen, maar juist voor hen is zo’n aankoop eigenlijk niet eens zo bijzonder meer. Vanuit dit vertrekpunt heb ik een serie schilderijen gemaakt, genaamd Paint what you can’t buy yet, en daarvan bied ik er eentje aan.

Draag je zelf weleens dure kleding?

Niet echt nee. Mijn eigen kleding haal ik meestal bij de kringloopwinkel, of op het Waterlooplein voor een paar euro.

Zou een designtas dan niet een goed betaalmiddel zijn voor op de veiling?

Dat zou ik wel overwegen. Ik heb weleens bedacht dat ik mezelf op fashion mag trakteren als ik een werk heb verkocht, maar uiteindelijk komt dat er toch haast nooit van. Dit zou wel een goed excuus zijn. Dus niet nou om te zeggen dat ik mijn werk 20.000 euro waard vind, maar als iemand een Hermès-tas in de aanbieding heeft: kom maar door!

Zijn er ook nog immateriële betaalmiddelen waarmee we je blij kunnen maken?

Ik zoek toevallig nog een baan, dus als iemand me daarmee kan helpen zou dat helemaal te gek zijn. Iets dat ik makkelijk met kunst kan combineren. Sollicitatiegesprekken zijn sowieso een van de ergste dingen in de wereld; het lijkt me veel fijner om ergens iemand tegen te komen, en dan te bedenken dat je eigenlijk wel met diegene zou willen samenwerken.

Road Tripping II (2015), Floor van het Nederend

Floor van het Nederend

Biedt aan: Road Tripping II (2015)

Wat heb je te bieden?

Een tekening die ik met Oost-Indische inkt en acrylverf heb gemaakt. Het was bedoeld voor een expo die in het teken stond van plekken waar je niet zo snel naartoe zou gaan, maar waar je toch benieuwd naar bent. Zelf zou ik het best vet vinden om een keer een roadtrip te doen, maar ik heb helaas geen rijbewijs.

Ik hoor een potentieel ruilmiddel.

Haha, dat iemand me een rijbewijs aanbiedt? Daar zou ik niks op tegen hebben, maar het is wel riskant. Ik heb geen idee hoe lang ik erover zou doen.

Of een vakantie naar een plek waar je normaal gesproken niet zo snel komt?

Dat lijkt me een fijn idee. Of bijvoorbeeld een etentje, samen met alle mensen die me met mijn werk hebben geholpen. Dan kan ik ze gelijk bedanken. Verder lijkt het me vet als iemand iets aanbiedt vanuit waar hij of zij zelf goed in is; als iemand bijvoorbeeld goed kan beeldhouwen, en zegt dat-ie me wil leren beeldhouwen.

Zou ik je ook kunnen betalen met een ander kunstwerk? Mocht ik iets hebben gekocht, maar daarna toch liever jouw werk willen hebben.

Ja, waarom niet. Ik ruil wel vaker werk om. Dan heb je iets van elkaar – wat al leuk is – en kost het je ook nog eens niks, wat nóg leuker is. Ik weet niet wat er precies op deze veiling wordt aangeboden, maar kan me voorstellen dat Sam Andrea wel iets aanbiedt waar ik mee zou willen ruilen. Of een mooi fotografiewerk van Laura Andalou of Sanja Marusic.

Devil of Madrid (2013), Carmen Schabracq

Carmen Schabracq

Biedt aan: Devil of Madrid (2013)

Wat voor werk bied je aan?

Een uitvergrote polaroidfoto van een straattheater in Madrid, van vijftig bij zestig centimeter. Het is een belangrijk werk voor me; de figuren die je op de foto ziet, lijken onthoofd door hun hoofd simpelweg door een kartonnen doos te steken. Dat inspireerde me voor een nieuwe serie werk over het fenomeen ‘onthoofding.’

Wat hoop je zelf dat mensen erop gaan bieden?

Ik heb het vrij druk gehad de laatste tijd, dus een week in een vakantiehuis zou heerlijk zijn. En ik zoek trouwens ook nog een normaal woonhuis. Dus als iemand een gouden tip heeft?

Ik weet helaas even niks, sorry. Maar ik heb wel een wasmachine?

Ik heb al vrij veel spullen, dus ik heb liever juist wat extra ruimte.

Er schijnt een meubelmaker op de veiling te komen, die in ruil voor een kunstwerk wel een kast zou willen maken.

Dat komt goed uit! Mijn atelier zit op een zolderverdieping met een schuine wand, dus als ik daar een kast wil neerzetten moet deze haast wel op maat gemaakt zijn.

Laura Andalou met op de achtergrond haar fotografiewerk The Contradiction.

Laura Andalou

Biedt aan: The Contradiction (2016)

Wat zien we precies op deze foto?

Vorig jaar was ik voor vrijwilligerswerk in Kenia, en bezocht ik een Maasaidorp. Elke dag stoppen daar bussen vol toeristen, die door de Maasai zelf worden rondgeleid. Dat vinden de dorpelingen eigenlijk helemaal niet fijn, maar ze moeten haast wel; hoewel ze steeds meer leefgebied kwijtraken doordat er hotels en lodges worden gebouwd, wordt toerisme steeds meer hun enige inkomstenbron. Dat voelt heel triest, en paradoxaal. Om te overleven lijken ze geen andere keuze te hebben dan dit probleem zelf in stand te houden.

Waar zou je dit werk voor willen ruilen?

Een ervaring, iets dat echt wat toevoegt aan je leven, en je helpt om je dromen te verwezenlijken. Als iemand me kan leren hoe ik mijn eigen doka kan bouwen, zou ik waarschijnlijk meteen ja zeggen. Ik kan dat ook best allemaal zelf gaan googelen, maar het lijkt me veel leuker als iemand het persoonlijk uitlegt. Zoiets zou ik eerder kiezen dan een fles champagne, bij wijze van.

En stel dat iemand wil betalen met een tweedehands auto. Zou je daar oren naar hebben?

Op zich wel, maar het is niet iets dat me echt verder brengt. Letterlijk trouwens wel, maar je snapt wat ik bedoel.

Laten we het dan houden op iets immaterieels. Wat als een native speaker je een talencursus zou willen geven?

Ja, dat is ook leuk. Ik ben nu alleen al vrij intensief bezig met Frans, dus logistiek is het wel wat lastig. Maar mocht er iemand Portugees of Swahili spreken, dan houd ik me zeker aanbevolen.

Art Trade vindt plaats plaats in Sociëteit SEXYLAND op dinsdag 19 september. Meer informatie vind je op de website van Galerie Fleur en Wouter of de evenementpagina op Facebook.